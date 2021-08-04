Aşkın değişimi

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6. HAFTA: Özür dileyecek bir şey yapmadın ki...

6. AY: Biraz dikkat etsene be kızım.

6. YIL: Hay senin elinee...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Norveç Kralı Harald, hayatının aşkı olarak tanımladığı bir kumaş tüccarının kızıyla evlenmediği sürece, ömrü boyunca bekar kalmaya yemin etmişti.

İkili daha sonra Norveç hükümetinin yardımıyla evlendi ve tüccarın kızı Norveç Kraliçesi oldu...

TESPİTLİ YORUM

Kızlara '9. Senfoni'yi senin için besteledim' desen 'İlk sekizi kime besteledin?' diye sorar.

NE KADAR OLDU?

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, 20 ton ağırlığındaki köprü, oksijen kaynağı ile parçalara ayrılarak çalınalı 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

İŞ ilanlarına bakıyoruz. "Ata binen muhasebe elemanı aranıyormuş, ne alaka yahu; yuh!" diyor babam. Oysa sadece ETA bilen muhasebe elemanı arıyor adamlar. Evet evet, babam da oruçlu...