6. AY: Tabii ki seni seviyorum.
6. YIL: Yahu kadın seni sevmesem çoktann terk eder giderdim.
***6. HAFTA: Aşkııım ben geldimm.
6. AY: Selamm!!!!
6. YIL: Ne yemek yaptın çok acıktımm yavvv.
***6. HAFTA: Zahmet etme aşkım ben açarım..
6. AY: Ben mi açıyım kapıyı?
6. YIL: Yahu şu kapıya baksanaaaaaaa.
***6. HAFTA: Sevgiliim Ayşe telefonda.
6. AY: Seni arıyolar.
6. YIL: Telefooonnn!!
***6. HAFTA: Üzülme tatlım sen zor bir çocukluk geçirmişsin.
6. AY: Senin anan da amma cins karı ha.
6. YIL: Ulan tam da anana çekmişsin...
***6. HAFTA: Bu ay seni Venedik'e götüreceğim.
6. AY: Tatilde köye gitsek de olurr.
6. YIL: Otur oturduğun yerde evin suyu mu çıktı!
***
6. AY: Resim çerçevesi aldım her zaman lazım olur di mi?
6. YIL: Şu parayla git kendine bir şey al.
***6. HAFTA: Üzülme sevgilim leke yapmaz.
6. AY: Dikkat etsene yahu!
6. YIL: Amma da sakarsın be kadın.
***6. HAFTA: Ben pek bu konuda değilim.
6. AY: Bu konuda yanlış düşünüyorsun.
6. YIL: Saçma sapan konuşma yahu.
***6. HAFTA: Yaptığın yemeklere de bayılıyorum canıım.
6. AY: Bu akşam ne yiyoruz?
6. YIL: Gene mi makarnaaaaaaa..
***6. HAFTA: Bir şey içer misin aşkım?
6. AY: Bana bi kola getirsenee.
6. YIL: Gene buz koymayı unutmuşsun...
***6. HAFTA: Bu elbise sana çok yakışmış.
6. AY: Bir elbise daha mı aldın?
6. YIL: Kaç para verdin bu dandik şeye?
***
6. HAFTA: Özür dileyecek bir şey yapmadın ki...
6. AY: Biraz dikkat etsene be kızım.
6. YIL: Hay senin elinee...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Norveç Kralı Harald, hayatının aşkı olarak tanımladığı bir kumaş tüccarının kızıyla evlenmediği sürece, ömrü boyunca bekar kalmaya yemin etmişti.
İkili daha sonra Norveç hükümetinin yardımıyla evlendi ve tüccarın kızı Norveç Kraliçesi oldu...
TESPİTLİ YORUM
Kızlara '9. Senfoni'yi senin için besteledim' desen 'İlk sekizi kime besteledin?' diye sorar.
NE KADAR OLDU?
Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, 20 ton ağırlığındaki köprü, oksijen kaynağı ile parçalara ayrılarak çalınalı 8 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
İŞ ilanlarına bakıyoruz. "Ata binen muhasebe elemanı aranıyormuş, ne alaka yahu; yuh!" diyor babam. Oysa sadece ETA bilen muhasebe elemanı arıyor adamlar. Evet evet, babam da oruçlu...