Diyetçi misin niyetçi mi?

BİR kadın eğer bembeyaz suratla mutsuz bir şekilde ortada dolaşıyor ve hipnoz olmuş gibi konuşuyorsa, ona "Nasılsın?" diye sorduğunuzda, alacağınız cevabı ben söyleyeyim: "Diyet yapıyorum, sen napıyorsun?" Kadınların en büyük kabusudur kilo. Özellikle yaz aylarına yaklaşınca başlarlar:

"Diyet yapmalıyım, çok kilo aldım." Çünkü bunun mini eteği var. Roberto Carlos gibi bacaklarla gezmek istemezler.

Tabii ki bikinisi var. Tatil yörelerinde deniz kenarı ya da havuz başında fok balığı gibi görünmek istemezler.

Düşünsenize havuza atlarken arkanızdan biri bağırıyor: "Açılınn su taşacak!" Ne kötü değil mi...

Eğer kilo verirse inanılmaz mutluluk hormonu salgılarlar.

Ama bu dönemde oldukça tehlikeli olabiliyorlar. Dikkat etmek gerekir.

Kadınların bu diyet zamanı, erkeklerin en nefret ettiği dönemlerden biridir.

PAZARTESİCİLER:

Pazartesi günü ilk 2 saat diyetinin harika geçtiğini, mutluluğun sebebini soranlara ise kilo verdiğini anladığını söyleyen kadındır. Akşam üzeri bu kadına kimse dokunmasın.

Sinirlidir, felaket sinirlidir.

Muhtemelen çarşamba sabahı diyetini bozacaktır. Soranlara tek bir şey diyecektir:

"Benim kilom gayet normal, sağlık içindi."

NİYETÇİLER: Aslında hep diyete niyet ederler ama bir türlü başlayamazlar. Bu tiplerin de genellikle başlama günü pazartesidir. Diyette değil, hep niyette kalırlar.

ÇAKTIRMAYANLAR:

Hep diyet yaptığını söylerler ama köşede tatlı, şeker ne varsa höpletirler. Aslında kendisi de inanır diyet yaptığına...

KENDİNİ KANDIRAN:

Sahilde yürüyüş yaptıktan sonra ellerinde sıcak poğaçalarla gezen kadınlardır. Açlığa dayanamazlar ama spor ile bunu kurtardıklarını sanırlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kaşıkçı elması, Kumkapı'da deniz kenarındaki bir çöplükte bulunmuş. Bulan kişi elmas olduğunu anlamadığından iki tahta kaşığa değiştirdiği için bu ismi almıştır.

TESPİTLİ YORUM

Aksiyon, gerilim mi istiyorsun? Misafirliğe yırtık çorapla git...

NE KADAR OLDU?

Sağlık Bakanlığı, prezervatif kullanımını yaygınlaştırmak için "Fidayda'da Ankaralım Fidayda, kondomumu taktım bir anda", "Atem, tutem ben seni kondoma saram ben seni", "Takmak ya da takmamak bütün mesele bu", "Kondom Shakespeare" gibi sloganlarıyla gençlere ulaşmaya çalışalı 17 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Ve yurdum memuru bağırır "34 ABC ..., söyle telefondakine seni en yakın karakoldan alsın ya da hızlı ol biraz!" Anonsun bittiği, kahkahamın başladığı an...