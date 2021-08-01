- Ne kadar güzelsiniz.
- Biliyorum... Onun için bu yaşta evliyim.
- Pardon yenge.
***TANIŞMAK isteyen erkek, kızın masasında bir şey arar gibi yapar.
Kül tablasını kaldırır altına bakar vs. aranır da aranır.
Sonunda kız dayanamaz ve sorar:
- Ne arıyorsunuz?
- Sizinle tanışmak için güzel bir bahane arıyordum... Ama bulamadım.
- Bunun üzerine benim "Aaaaayy çok tatlısınnn" mı demem gerekiyo?
- Eeööö.. E tabii olabilir...
- Defol!!
***- SIGARAN ve sen öylesine birbirine benziyonuz ki... Ama onu ben yaktım, beni de sen.
- Allah Allah enteresan. Bence de siz sigarama benziyorsunuz.
İkinizi de ayağımın altında ezebilirim.
- Upss.
***- DAHA önce tanışmış mıydık?
- Sanmam hayvanat bahçesine gitmeyi sevmem.
- Hönk.
***
- Sebep?
- Eeöö - Güzelsiniz desem.
- Bu benim sorunum desem?
- Pardon abla!
***- YALNIZ mıyız?
- Sorduğun soruyla çelişme.
- Nasıl????
- Hem çoğul hem yalnız olamayız dimi ama?
- Öhmm pardon...
- Ne o bayım. Zeki mi geldim?
***- SIZI birine benzetiyor gibiyim?
- Siyah kuşak var bende...
Asıl ben seni benzetebilirim.
***- PARDON saatiniz var mı acaba?
- Yok maalesef...
- Bende var...
- İyi güle güle kullan!
***
- BAYAANNN gülüşünüz ne kadar tatlı. Babanız şekerci mi?
- Hayır semerci, senin gibi eşeklere semer dikiyoo..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2014 yılında Tinder ilk eşleşmesini Antarktika Kıtası'nda yaptı. Tahmin edilebileceği gibi eşleşen tarafların ikisi de bilim insanıydı.
TESPİTLİ YORUM
On yıllık bir otomobilin koltuk ambalaj naylonlarını çıkarmadan kullanma becerisini ancak Türkler gösterebilir.
NE KADAR OLDU?
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan Süleyman P. çocuklarıyla 'Var Mısın Yok Musun?' izlerken, "Bu kutudaki parayı bilemezsem balkondan atlarım" deyip kutudaki parayı bilemeyince 2. kattan atlayıp sakatlanalı 12 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
DÜN akşam kocamla film izlerken, romantik bir sahnede kocam elini bana uzattı. Filmin de etkisiyle ben de elimi uzattım romantik sözler umarak.
"Kumandaaa!" demesiyle kendime geldim.
Artık kumandaya kısaca "kuma" diyorum...