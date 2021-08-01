Kızlardan kapaklar

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- BAYAANNN gülüşünüz ne kadar tatlı. Babanız şekerci mi?

- Hayır semerci, senin gibi eşeklere semer dikiyoo..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2014 yılında Tinder ilk eşleşmesini Antarktika Kıtası'nda yaptı. Tahmin edilebileceği gibi eşleşen tarafların ikisi de bilim insanıydı.

TESPİTLİ YORUM

On yıllık bir otomobilin koltuk ambalaj naylonlarını çıkarmadan kullanma becerisini ancak Türkler gösterebilir.

NE KADAR OLDU?

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan Süleyman P. çocuklarıyla 'Var Mısın Yok Musun?' izlerken, "Bu kutudaki parayı bilemezsem balkondan atlarım" deyip kutudaki parayı bilemeyince 2. kattan atlayıp sakatlanalı 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

DÜN akşam kocamla film izlerken, romantik bir sahnede kocam elini bana uzattı. Filmin de etkisiyle ben de elimi uzattım romantik sözler umarak.

"Kumandaaa!" demesiyle kendime geldim.

Artık kumandaya kısaca "kuma" diyorum...