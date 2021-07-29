Araştırmalara göre kadınlar
TABİİ ebegümeci veya fuşya rengi diye bir renk bilmez erkekler. Fuşya için erkeklerin bazıları pembe bazıları kırmızı der geçer.
Kadınların burunları kokuya karşı daha hassastır.
OOOO!! Kötü şeylerin kokusunu erkekten önce almayı iyi bilirler.
Kadınlar erkeklere göre daha bakımlıdır.
KESİNLİKLE. Çünkü kendi aralarındaki yarış onları bu konuda başırılı kılar. Yani demek istediğim, kadınlar erkekler için değil kadınlar arasındaki savaş için daha bakımlıdır. Söz meclisten dışarı.
Kadınlar erkeklere nazaran tek sefer de daha çok iş yapabilir.
MESELA temizlik yaparken aynı zamanda kocasının kafasını yiyebilirler. "Ya onca işi ben tek mi yapacam.
Uzanmışsın insan bir yardım edeyim der." Ama kesinlikle bu konuda haklılar. Erkekler biraz hanımlarınıza yardımcı olun lütfen.
Kadınlar temizliğe daha çok önem verir.
BU konuda en güzel örnek metrobüs. Ter kokan kadın sayısı erkeklere nazaran daha azdır.
Kadınlar ağrıya karşı daha duyarlıdır.
EEE yani doğum sancısı yaşasında erkekler bir göreyim. Ama bu başlık biraz gülümsetiyor beni. Gece başı ağrıyan kadınların kocaları okumasın bu maddeyi.
Kadınlar erkekler kadar komik değildir.
YAAANI dişi bir Cem Yılmaz çıkmadı henüz. Ama kavga ederken erkekler için kadınlar komik olabiliyor.
Kadınlar erkeklere göre daha çok konuşur.
EEE haliyle. Kadın milleti günde 30 bin ve üzeri konuşurken erkek milleti 7 bin de kalıyor. Gerçi bu benim için geçirli değil.
Kadınlar araç kullanmada erkekler kadar iyi değildir.
VALLA araştırmalara göre en az kaza yapan kadınlarmış.
Yaaa ne oldu erkekler şaşırdınız mı? Ama başka bir şey söyleyim. En çok kaza yaptıran da kadınlarmış.
Kadınlar daha duygusaldır.
KESİNLİKLE bunu tartışamayız bile. Dizi seyredip hüngür hüngür ağlayan bir erkek gördünüz mü?
Görmüşsünüzdür ama kadın daha fazla. Ha bir de Cem Yılmaz'ın dediği gibi tamamen duygusal olayı da var.
Kadınlar daha heyecanlıdır.
HEYECAN diğer göbek adlarıdır..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ELEKTRİK ve cep telefonu sektöründe dünya lideri olan SAMSUNG ilk kurulduğunda erişte üretiyordu.
TESPİTLİ YORUM
Almanca: Wiedersehen!
İngilizce: See you!
Türkçe:Tmm cnm, kendine iyi bak, öpüyorum, oldu hadi hoşçakal, tmm hadi görüşürüz, tamaaaam hadi oldu.
NE KADAR OLDU?
Denizli Belediyesi yol çalışması sırasında açtığı çukurun önüne uyarı olarak "Çukura düşmek yasaktır" uyarısı koyalı
11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
OTOBÜSTE yanımda oturan kadın kocasını arıyor ulaşamıyor, işyerini arıyor ulaşamıyor.
En sonunda iş yerinden başka birine ulaşmayı başarıyor ve çok acil kocasının onu aramasını istiyor. Nihayet eşi arıyor ve kadın telaşla soruyor: Yarın sabah için zeytin aldın mı?
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