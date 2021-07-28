KOCAman yalanlar

"SABAHA karşı 3'te eve geldiğinde, uyumamış karısının "Neredeydin bu saate kadar?" sorusuyla karşılanan çapkın koca yalanları...

"ŞİRKET olarak kadın parfümü ve ruj işine girme kararı aldık.

Piyasa araştırması yapıyoruz.

Ne kadar marka kadın parfümü ve ruj varsa satın aldık. Sürünüp birbirimize sarıldık, öptük yanımızdakini.

Bizim 'Satın alma'dan Recep'i tanıyorsun, hayta işi iyice abarttı; öpe öpe bu hale getirdi beni..."

"SAATLERDİR bizim evi dışarıdan gözlüyorum.

Bir sor niye böyle yapıyorum?

Çünkü o adi o aşağılık hırsızlar hep bu saatlerde evlere giriyorlarmış. İyi ki de öyle yapmışım. Bir tanesini tam iş üstünde yakalamak üzereydim kaçtı hergele... Ama daha duuuur...

Arada bir bu hırsız mesailerine devam edicem. Yakalıycam o şerefsizleri sen merak etme hayatım."

"HAYRET, uyurgezerlik gibi bir hastalığım varmış.

Daha da tuhafı, üstümü başımı değiştirip böyle şık şıkıdım geziyorum. Hangi ara eve geldim? Hangi ara uyudum?

Sen görmeden nasıl evden çıktım? Allah düşmanımın başına vermesin. Ne dertler var.

Evlerden ırak!"

"SORMA bugün başıma neler geldi? İnanamazsın...

Pişmiş tavuğun başına gelenler halt etsin benim başıma gelenlerin yanında...

Şimdi yatalım. Çok yorgunum.

Sabah salim kafa anlatırım..."

"ŞIMDI de kadın kapkaçcılar türemiş. İki tanesi bu gece iş çıkışı Etiler'de üstüme atlayıp çantamı almak istediler.

Aramızda bayağı boğuşma geçti. Bu arada beni öpücük manyağı yapıp "Bu sapık adam bize tecavüz etmek istedi" süsü vermek istediler. İşte bu ruj lekeleri o süsler... Ama yer mi Anadolu çocuğu?

Karakolda senin resmini gösterdim, dedim 'İhtiyacım olabilir mi benim böyle şeylere, dünya güzeli karım var' memur beylere... Doğal olarak serbest bıraktılar..."

"BEN, dolaştıran taksici gördüm ama bu kadarına pes vallahi.

İş çıkışı eve bir an önce geleyim diye taksiye bindim.

Koca günün yorgunluğu, hafif gözüm kapanmış.

Bir ara gözümü bir araladım Gebze'deyiz. Az daha uyusam şoför beni İzmit'e götürecek.

Neyse ki vaktinde uyanmışım.

Taksimetreye bir baktım kimlik numaram gibi olmuş vallahi.

'Ben bu parayı vermem' dedim. Taksici 'Yazdıysa taksimetre ben alırım' dedi. Karakolluk olduk. Bu durumda biraz geciktim tabii."

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Coca Cola şirketinde çalışan biri Coca Cola tarifini çalıp Pepsi'ye satmak istemiş. Fakat Pepsi tarifi almak yerine bu kişiyi Coca Cola'ya şikayet etmiş.

TESPİTLİ YORUM

Bir kadın kısık sesle konuşuyorsa bir şey istiyor demektir. Sesini yükseltiyorsa kaç oradan bekleme!

NE KADAR OLDU?

İngiltere, milli takıma teknik direktör bulamayınca The Sun gazetesi Jack isimli bir eşeği aday olarak göstereli

20 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Aylardır üşümesini bahane edip banyo yapmayan kocam, "Ben bir duş alayım" deyince, "Boşver, yaza ne kaldı şurada, denize girersin..." dedim diye küstü. İki gündür konuşmuyoruz.

Allah'ım sabır ver bana!