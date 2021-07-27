En çok yanlış yazılan kelimeler
Egsoz, egzos, eksoz, ekzoz değil EGZOZ...
Haşufman, haşortman, eşortman değil EŞOFMAN.
Püsküüt, pisküüt, büsküüt, pisküvüt, püskevit değil BİSKÜVİ...
Profotol, profütür, prolüfütür, profütürül değil PROFİTEROL...
Ropteşambır, röpteşambır değil ROPDÖŞAMBIR...
Gardrop, gardolap değil GARDIROP...
Herkez değil HERKES.
Yanlız değil YALNIZ.
Çünki değil ÇÜNKÜ.
Laylon değil NAYLON.
Aşcı, ahçı değil AŞÇI.
Mağrul değil MARUL.
Şemşiye değil ŞEMSİYE...
Anaktar değil ANAHTAR...
Bağzı değil BAZI...
Afferim, afferin değil AFERİN...
Fortmanto değil PORTMANTO...
Gaste, gazate değil GAZETE...
İddaa marka adı, ama gerçeği idda değil İDDİA...
Maffolmak değil MAHVOLMAK...
Şöför değil ŞOFÖR...
Pogça değil POĞAÇA.
Proğram değil PROGRAM...
Acaip değil ACAYİP.
Atmış değil ALTMIŞ...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İtalya'da cep telefonlarına bakıp yürüyen insanların sürekli yaralanmalarından dolayı sokak direklerine yastık yerleştirmelerine karar verilmiş.
NE KADAR OLDU?
Milan o dönemde formda olan Arsenal'in sağ ve sol kanadında oynayan oyuncularını durdurmak için kendi stadlarının zeminini bozalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
EVİMİZE giren hırsızın çaldıklarını polise sayıyorum:
"İçinde değerli bir şey var sanmış galiba, kilitli makyaj çantamı bir de portatif oyun konsolunu almış." O sırada annem araya giriyor, polisi de, beni de koparıyor:
"Boyanıp boyanıp oynasın artık gözü kör olasıca!"
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