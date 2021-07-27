Vav TV İzle
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Temmuz 2021, Salı

En çok yanlış yazılan kelimeler

DİL öğrenimi bebeklikten başlayan bir süreç. Annebaba eğitimi ile başlayan dil öğrenimi o süreçte nasıl başlarsa o şekilde gidiyor aslında. Okuma oranımızın çok düşük olması, araştırılıp doğrunun bir türlü öğrenilmemesi güzel dilimizde bazı kelimelerin ısrarla yanlış yazılmasına sebep oluyor. İşte güzel Türkçemiz'de en çok yanlış yazılan kelimeler ve doğruları;
Egsoz, egzos, eksoz, ekzoz değil EGZOZ...
Haşufman, haşortman, eşortman değil EŞOFMAN.
Püsküüt, pisküüt, büsküüt, pisküvüt, püskevit değil BİSKÜVİ...
Profotol, profütür, prolüfütür, profütürül değil PROFİTEROL...
Ropteşambır, röpteşambır değil ROPDÖŞAMBIR...
Gardrop, gardolap değil GARDIROP...
Herkez değil HERKES.
Yanlız değil YALNIZ.
Çünki değil ÇÜNKÜ.
Laylon değil NAYLON.
Aşcı, ahçı değil AŞÇI.
Mağrul değil MARUL.
Şemşiye değil ŞEMSİYE...
Anaktar değil ANAHTAR...
Bağzı değil BAZI...
Afferim, afferin değil AFERİN...
Fortmanto değil PORTMANTO...
Gaste, gazate değil GAZETE...
İddaa marka adı, ama gerçeği idda değil İDDİA...
Maffolmak değil MAHVOLMAK...
Şöför değil ŞOFÖR...
Pogça değil POĞAÇA.
Proğram değil PROGRAM...
Acaip değil ACAYİP.
Atmış değil ALTMIŞ...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
İtalya'da cep telefonlarına bakıp yürüyen insanların sürekli yaralanmalarından dolayı sokak direklerine yastık yerleştirmelerine karar verilmiş.

NE KADAR OLDU?
Milan o dönemde formda olan Arsenal'in sağ ve sol kanadında oynayan oyuncularını durdurmak için kendi stadlarının zeminini bozalı 9 YIL OLDU

AlkışlıYorum
EVİMİZE giren hırsızın çaldıklarını polise sayıyorum:
"İçinde değerli bir şey var sanmış galiba, kilitli makyaj çantamı bir de portatif oyun konsolunu almış." O sırada annem araya giriyor, polisi de, beni de koparıyor:
"Boyanıp boyanıp oynasın artık gözü kör olasıca!"

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak En çok yanlış yazılan kelimeler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ