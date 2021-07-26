- Kar değil oğlum o, yağmur.
- Ne fark eder, o da eriyince su olcak.
(Mehmet Can 5 yaşında)
***- Süt içersen boyun uzar.
- Hayır anne, yanlış biliyosun.
Beni sularsan boyum uzar.
Uzamamı istiyosan, beni bol bol yıkaman lazım.
(Onur 5 Yaşında)
***- Kalbimden çıkan tıkırtılı sesleri duyuyosundur umarım!!
(Kalbi kırılmış, Lal Ege 4 yaşındayken)
***- Anne, ben kötü söz olan "hayvan"ın İngilizce nasıl söylendiğini biliyorum.
- Nasılmış?
- Seni enimıl seni!!
(Kutay 6 yaşında)
***- Anne, bazen çok konuşuyosun. Senin ağzının içinde konuşma motoru mu var?
(Ada 6.5 yaşında)
***- Anne, yarın kreşte doğum günü partisi var. Topuklu ayakkabılarını giyebilir miyim?
- Onlar sana büyük gelir.
- Gelmez, önce babamın çoraplarını giycem..." (Aslı 5 Yaşında)
***
- Anne bana jelibon alsana.
- Olmaz tatlım, çok zararlı.
- Valla yemicem, ayıcıklarını sevcem, öpcem, biraz da yalıcam ama yutmicam.
(Zeynep 5 yaşında)
***- Anne, senin içinde mide var, kalp var, böbrek var...
Ben nasıl sığdım ki oraya?
Canın yanmadı mı ben içindeyken?
(Yiğit 5 yaşında)
***- Hadi Ayşegül, uyu artık, güzel rüyalara dal hemen hadi...
- O zaman mayomu mu giyiyim mikinimi mi?" (Ayşegül 5 yaşında)
***- Pizzada iki zz var ya anne...
- Evet kızım?
- İşte ondan lezizzzz!" (Ayşegül 5 yaşında)
***Misafirlikte:
- Anne eve gitmek istiyorum.
- Neden oğlum, daha yeni geldik.
- Evimdeki huzuru burada bulamıyorum. (Oğuz 9 yaşında)
***Annesi kızınca:
- Bana öyle bakma anne!
Kalbimi deliyorsun.
(Yağmur 6 yaşında)
***İşten dönüp koltuğa uzanan babasına:
- Oh oh ohhh! Biz burda boyama yapalım, sen orda keyif çatıştır! (Sina 5 yaşında)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Matematikten anlamayan birinin uzun süre matematik çalışması sonucunda hayattan bunalmasına ve intihara sürüklenmesine sebep olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
TESPİTLİ YORUM
KUMANDA:
Çoğunlukla pil bölümü bantlıdır.
Koltuk araları ve yastık altları saklandığı genel alanlar.
Kayıp nesne olarak da bilinir.
Bu alete yapılan zulüm dünyada başka hiçbir şeye yapılmamıştır.
Çalışmadığı durumda genellikle tokatlanarak çalıştırılır.
Kralın asası gibidir. Elinde bulunduran kişiyi kral ilan eder.
Günde en az üç kere yere düşürülür.
AlkışlıYorum
Büyük bir hevesle kendi sesinden oluşturduğu Türk Sanat Müziği albümünü kocasına hediye ederken, "Artık arabada beni dinlersin aşkım!" diyen arkadaşıma kocasından cevaptır; "Peki eve geldiğimde susacak mısın hayatım?.