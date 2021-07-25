Hamburgeri Türkler bulsaydı

Cam kenarındaki masalar rezervasyonlu olurdu.

Duvarlarında ilk hamburgerciyi açan bıyıklı amcalarının fotoğrafları olurdu.

Zamanla hamburger ekmekleri uzar, içindeki silindir et kıymaya döner gene pideci olurdu. Böylece hamburger kültürü başından ölürdü.

Bir kenarda doğudan geldiği her haliyle belirli olan birisi çiğ köfte menüsü için köfte yoğururdu.

Ayın elemanı gibi tabloların yerinde iş yeri açma belgesi ve iş yeri sahibinin diplomaları gibi gurur kaynakları olurdu.

Milk shake, sundae gibi ürünlerin yanında special mırra kahvesi gibi ala turka ürünler kesin olurdu.

Mc Davut's

Hamburgerin Kralı

Ekonomik menü

Yarım ekmek içine; eski kaşar, kasap köfte, hardal, turşu

Kristal kola

Haşlanmış patates sadece 3,99 TL...

SLOGANLI AFİŞLERİ NASIL OLURDU?

Has-burger: Hamburgerin hası..

Haaaamm börger: Ham diye yerim, fizana giderim..

Annenin burgeri: Ananızın ellerinden ..

Taşra hamburger : Taşranın kralı, hamburgerin ustası...

Hamdi'nin hamburger salonu:

Hamburger burda, sen nerdesin liselim..

SEYYAR BURGER:

-Abi iki soğansız hamburger atsana ordan! Yoğurtlu olsun - Eşek eti var olum bunda yenmez - Sus lan.. Adam duyacak.

At abi at sen.

- Aile yerimiz üst kattadır.

- Ocakbaşı burgerimiz mevcuttur.

- Çeeeek 2 Adana burger, acısı bol ussun...

PEKİ PORSİYONLAR?...

Ham burger: Tek porsiyon.

Ham ham burger : Çift porsiyon.

Hamhamham burger:

Trible porsiyon.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyanın en sadık canlısı Divane kuşudur.

Eğer dişisi ölürse erkek olan taş yiyerek intihar eder.

"Aşkından Divane'ye döndüm" sözü buradan gelmektedir.

Kuş beyinli bile derken dikkat etmek gerekir bence. Kuşa hakaret olur.

TESPİTLİ YORUM

Erkek olup nasıl çirkin olunuyor. Yüzün yarısı sakal yarısı da güneş gözlüğü zaten.

NE KADAR OLDU?

Acun Ilıcalı'ya, TV8'deki canlı yayın sırasında cep telefonundan video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı'dan mesaj geleli. 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Sizce spor salonundakiler, spor salonuna yeni başlayan ve belli bir hıza ulaştıktan sonra heyecanlanıp altına kaçıran kozalağa mı, yoksa bunu fark edince gülmekten koşu bandında olduğunu unutup birden duran ve pata küte düşen ben dangozuna mı gülmekten kırılmışlardır?.