Kurban Bayramı klasikleri
BÜYÜK ve küçükbaş görüntüsüne en fazla rastladığımız an olduğu için, "diğerlerinden farklı" gözüken kurban haberlerine muhakkak rastlarız.
Bayramın en dev tosunu...
BİLMEM kaç ton ve kaç kilo olan kurbanlar da ortaya çıkar tabii. Sabah-akşam haberlerde görmekten gına gelir artık :)
Dev kurbanıyla fotoğraf çekip Facebook'a atan abiler.
O HAVA atılacak...
"Dellenen" kurbanlar.
SOSYAL medyada bol bol karşımıza çıkar bu ve benzeri görüntüler. Kurbanın delirmesi ve sonrasında gelişen absürt olaylar.
Mahallenin altını üstüne getiren danalar.
KAHVEYİ basan mı dersin, tüm mahalleliyi kovalayan mı dersin, ne ararsan var. :)
Kaçan kurbanı farklı yöntemlerle durdurmaya çalışanlar.
GÖZLERİMİZ karate ile durdurmaya çalışanı bile gördü.
Kaçan kurbanları yakalamak için oluşturulan özel ekipler.
GEÇMİŞ dönemlerde çoğunlukla zabıtalara emanet bir görevdi. Bu sene yelekler, kondisyon çalışmaları ile oluşturulan "TIM" daha profesyonel gibi :)
Olur olmadık yerden çıkan kurbanlar.
SAĞINIZA solunuza dikkat edin...
Özel araçla taşınan kurbanlar.
O HAYVANI oraya sokmayı nasıl becerdiniz, inanılır gibi değil. "Birader, selektör yapma devam..." diyecek gibi çıkıyorlar camdan.
Toplu taşımalarda görülen kurbanlar.
ÖZEL aracı olmayanların, bin bir rica ile sürdürdükleri yolculuklar...
Kurban üzerinden siyasi mesaj verenler.
OLMAZSA olmaz, o mesaj verilecek!
Bir şeye/kişiye olan sevgisini kurban üzerinden gösterenler.
SEVDANIZI bu şekilde göstermeseniz de olur :)
Kurbana aşırı bağlanan insanlar.
O BAĞI kuruyorsun ama seni dinlemezler...
Aksiyon filmlerini aratmayan yakalamalar.
BUNUNLA ilgili film bile çekilir.
"Sosyal mesaj" vermeye çalışanlar.
DOLARLA alalım diyorduk biz de...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2017 yılında Kuzey Kore'de, Anneler Günü halkın ulusal lideri Kim Jong- Un'a duyduğu sevgiyi azalttığı gerekçesiyle yasaklanmıştır.
TESPİTLİ YORUM
@onderseren Annemin imkanı olsa bayram temizliği olarak şöyle Edirne'den suyu salacak Iğdır'a kadar paspas yapacak.
Arada sınır kapılarını açıp havalandıracak.
Ağrı Dağı'nın zirvesine de süpürge falan tutup örümcek ağlarını alır.
NE KADAR OLDU?
Kurban pazarından aldığı hayvanı kesmeye kıyamayan adam, kuzuyu denize götürüp doğum günü partisi yapalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
@fahrettinkayha1 Tanımadığım biri beni Twitter'da takibe aldı. Kim diye merak ettim.
Kadın sadece adı "Fahrettin" olanları takip ediyormuş.
Takip ettiği bir sürü Fahrettin, var. Bir tür Fahrettin koleksiyoncusu.
Ürktüm.
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