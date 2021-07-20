Özgeçmemiş

SEVGİLİ Human Resources (İnsan Kaynakları) elemanları! Şu an benimle ilgilenmediğinizin farkındayım, çünkü ben yeni bir mezunum.

Tarsus Amerikan Lisesi ve Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum, İngilizcem çok iyi ama yakında unutacağım (7 sene Tarsus Amerikan+4 sene Koç - l} sene İngilizce) Bilgisayarla aram çok iyi.

FIFA ve PES'in kralıyım (Daha iyi olduğunu iddia eden genel müdürünüz falan varsa kapışalım!) Counter Strike'ta bir numarayım.

Bunun yanında önemsiz de olsa Word, Excel, hepsini biliyorum. Siz "Ofis programları" diyorsunuz.

Sizi hiç ilgilendirmediğini biliyorum ama Flash 5.0, Frontpage 2000 gibi programlan da biliyorum.

Biraz da HTML ve Java...

Boş zamanlarımda sinemaya giderim, müzik dinlerim falan filan da bundan size ne ki? İnanmıyorsanız söyleyeyim: En son Driven filmine gittim. Biliyorum hala inanmıyorsunuz, bu yüzden film hakkında izlenimlerimi söyleyeceğim: Yarış sahneleri harika çekilmiş ama filmde iş yok. Hâlâ inanmıyorsanız Allah size akıl fikir versin. Neyse konuya gelelim. Beni işe almak için başvurmak istiyorsanız, e-mail yoluyla şirket hakkında detaylı bilgi verip bana menburian@************ adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Eksik gönderilen şirket bilgileri sizin hemen elenmenize yol açabilir.

Biraz da işi kabul etme prosedüründen bahsedeyim. Gönderilen başvurulardan sonra 8 teste tabi tutulacaksınız. Bu testleri geçerseniz yazılı ve sözlü mülakatlardan sonra şirketinizin bütün elemanlarına İngilizce sınavı uygulanacak.

Bu arada genç bir şirkette çalışmak istiyorum. (Yaş ortalaması 25'i geçmeyecek!) Birden fazla şirket bütün testleri geçerse averaja bakılacak, o da eşitse kendi aranızda oynanan maçlara bakılacak. O da eşitse yazı tura atacağım.

Şu anda elimde 36 değişik şirkete ait red mektubu var.

Bunları çerçeveletip duvarıma astım ama artık duvarda yer kalmadı. Bu yüzden sadece ciddi başvuruları değerlendireceğim...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünya toplam nüfusunun 7.5 milyar olduğunu varsayalım.

Açıkçası, bu sayı kulağa kocaman geliyor.

Bununla birlikte National Geographic'e göre bu insanların her birinin omuz omuza durması durumunda, Los Angeles'ın 500 mil karesine sığabileceklermiş..

TESPİTLİ YORUM

Duşta sıcak suyla soğuk su dengesini ayarlarken biri görse, yemin ediyorum langırt oynuyorum sanır.

NE KADAR OLDU?

Antalya'da, İranlı turistin kaybettiği 30 bin lirayı aşkın dövizini teslim eden şoför, "Google'da 'Salak Şoför' diye aratılınca ben çıkıyorum" diyeli 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Dün akşam film izlerken romantik bir sahnede kocam elini bana uzattı. Filmin de etkisiyle ben de elimi uzattım romantik sözler umarak. "Kumandaaa!" demesiyle kendime geldim. Artık kumandaya kısaca "kuma" diyorum.