İş kuralları değişti

BUNDAN böyle herkesin aldığı maaşa göre giyinmesi önemle rica olunur. Şirkete Prada ayakkabılar ve Gucci çantalarla geliyorsanız, maddi durumunuzun iyi olduğu görüldüğü için maaşınıza zam yapılmayacaktır. Sıradan ve ucuz yerlerden giyiniyorsanız elinizdeki parayı yeterince iyi idare edebildiğiniz düşünüleceğinden maaşınıza zam yapılmayacaktır.

Bazen marka bazen sıradan yerlerden giyiniyorsanız, herhangi bir sorununuz olmadığı görüldüğü için maaşınıza zam yapılmayacaktır.

HASTALIK DURUMLARI: Herhangi bir hastalığınız durumunda doktor raporu artık kanıt olarak kabul görmeyecektir. Bu kural yerine doktora kadar gidebilen, işine de gidebilir kuralı getirilmiştir.

İZİN GÜNLERİ: Her çalışanın yılda 104 izin günü vardır. Bunlara Cumartesi ve Pazar denir.

WC KULLANIMI: İş gününün büyük kısmının tuvaletlerde harcandığı tespit edildiğinden, bundan böyle tuvalet kabinlerinde kalma süresi 3 dakikayla sınırlanmıştır. 3 dakika bittiği anda alarm çalacak, tuvalet kağıdı otomatikman içeri toplanacak, kabin kapısı açılacak ve yukarıdan otomatik bir fotoğraf makinesi inerek resminizi çekecektir. Bu durumun üst üste iki kez başınıza gelmesi durumunda resminiz şirketin kara listesinde yayınlanacak, resimde sırıttığı tespit edilenler yönetmeliğin akli dengesizlik durumu maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

ÖĞLE TATİLLERİ: Zayıf personelin öğle tatili süresi 30 dakikadır. Normal kilodaki personelin öğle tatili süresi, dengeli beslenip formlarını korumalarına yetecek şekilde 15 dakikadır.

Okuması biten hemen işinin başına dönebilir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Norveç'te yaşayan 12 yaşındaki Hans Jørgen Olsen, kız kardeşiyle birlikte evlerinin yanındaki ormana yürüyüş yapmaya gitmiştir.

Ormanda gördükleri büyük Amerika geyiklerinin saldırısından Hans'ın World of Warcraft oyununda öğrendiği 'Feign Death' becerisi sayesinde kurtulmuşlardır.

TESPİTLİ YORUM

@OdunHerif

Bedavadan mutlu hissedeceğiniz bir yöntem söyleyeyim.

Trafikte yol verin. Yayaya yol verin, taksiye yol verin, yan yoldan çıkan kamyona yol verin. İnsanlar buna o kadar alışkın değil ki gözlerinin içi gülüyor. Bedava mutluluk işte. Bir deneyin bak valla çok keyifli.

ALKIŞLIYORUM

ANLATTIĞIM masalı dinlerken, bir yandan da göğüslerime dokunmaya çalışan 3 yaşındaki komşumuzun oğluna "Ben senin bildiğin kızlardan değilim!" dedim. "Ben hiç kız bilmiyorum ki..." deyince susmayı yeğledim.