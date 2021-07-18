Erkek tarafı

-ERKEK TARAFI:

- Alo, sevgilim nerdesin?

- Daha çıkmadım işteyim laflıyoruz arkadaşlarla.

- Tamam görüşürüz.

BİR SAAT SONRA...

-Nerdesin aşkım, - Geleceğim aşkım.

Bizim Necmi'yi gördüm iki lafladık.

-Peki aşkım,

BİR SAAT SONRA...

- Nerede kaldın aşkım?

- Yoldayım geliyorum - Tamam.

BİR SAAT SONRA...

- Sofrayı kurdum ne kadar uzun sürdü yol, merak ettim.

- Güzelim trafik sıkışık...

YARIM SAAT SONRA

Kadın arar ve telefon meşgul çalar. Kadının aklına olmadık şeyler gelmeye başlar. Tekrar aranır yine meşgul çalar.

Sonra kapı çalar. Koca kapıdadır.

KADIN KISMI:

Er kişimiz kadından intikam almak için kadının dışarı çıktığı anı beklemektedir. O gün gelmiş intikam çanları çalar...

- Naber?

- İyidir aşkım, geziyoruz kızlarla.

- Selam söyle

BİR SAAT SONRA...

- Naber?

- Nolsun konuşuyoz...

BİR SAAT SONRA...

- Ne zaman geleceksin?

- Az daha takılcam, bişey mi oldu?

- Yoo... Selam söyle Kadın içinden la havle çeker. "Noldu ayol bu adama, hiç böyle yapmazdı" der ve sonra:

- Yola çıkınca ara beni - Olur!

Aynı akşam, evde er kişisi kadınına sorar;

- Eee... Nasılmış hanım zırt pırt aranmak? Nasıl deliriyor değil mi insan?

- Yooo aşkııım, çok mutlu ettin beni.

- !!! (Tövbe yarabbim bakışı) Kadın normal hayatına devam ederken erkek kıpkırmızı bir şekildekafasını kaşır.

-Nasıl yani?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

FRANSA'DA bulunan bazı köylerde mezarlıklarda yer kalmadığı için devlet köylülere ölmeyi yasaklamıştır ve bu kişilerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Henüz nasıl bir ceza verebileceklerini bilemesekte ölümden daha ağır ne olabilir ki diye düşünmeden edemedik.

NE KADAR OLDU?

Amerika'da bir bilgisayar korsanı; yol üzerinde bulunan reklam tabelasını hackleyip erotik video açınca trafik kilitleneli 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

İLKOKULAgiden yeğenim yaptığı ödevi kontrol ettiriyordu.

Soru: "Öfkenizi kontrol edebilir misiniz?

Neden?"

El cevap:

"Evet, çünkü o benim öfkem." Öfkesini kontrol edemeyenlere duyurulur.

KARŞIYA geçmesine yardım etmek istediğim yaşlı amcanın "Yardım istemem, ben senden sağlamım" şeklindeki tepkisine, "Benden sağlamsan, o baston niye bey amca?" şeklinde karşılık verdim.

Sonuç mu?

Bastonu kafama yedim ve ne işe yaradığını anladım..