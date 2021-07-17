İlişki tecrübeleri
Takan siz olduğunuz sürece pek değişiklik olmaz, gerçekler üzerinde.
Tecrübeyle kazanılanlar ve kaybedilenler olarak ikiye ayrılabilirse de kazanılanların hep kaybedilenleri takiben geldiği görülür.
Kimi ilişkiler olgunlaştırır.
Aslında olgunluk genelde yaşanılan acı tecrübeler sonucu kaybedilen o özel duyguları, tutkuyu, aşkı kaybettiğimizi hatırlamamak için sığındığımız bir 'iyi hal' kelimesidir. Kayıpların yıkıcı gücünü hafifletir. Bu arada da hayatta daha fazla yara almamak için bir savunma kalkanı oluşmuştur ruhta, ki buna olgunluk denir.
Kimi ilişkiler hırçınlaştırır.
Öyle haksızlıklar yaşanmıştır ki kendinize yapılanları hazmedemez ve acısını çıkarmaya kalkarsınız hayattan. Size bunları yaşatan her kimse bir genelleme yapıp her şeyden, herkesten çıkarırsınız hıncınızı. Oluşan yeni kayıplar yaşamı daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmekten başka işe de yaramaz üstelik.
Her zaman faydalı veya güvenilir olmaz tecrübe.
Güzel olabilecek bir ilişkiyi tecrübenizle mahvedebilirsiniz.
İnternette tecrübe eden insanlardan bir araştırma yaptım, ortaya aşağıdaki yazı çıktı.
* BİR aşk, birçok aşktan yaratılır...
* AŞK sevdiğiniz kişinin tüm mazisini de ele geçirmenizi ister sizden...
* BİLİRSİNİZ ki kadınlar bazen bir erkeğin omuzuna sığınmak ister. Ama ne yazık ki, başı dolu kadınlar, erkeğin omzuna ağır gelir...
* KADINLARI mahveden, erkekler değil, ayrıntılardır.
* AŞKLAR da bakım ister.
* GİDEN değil kalandır terk eden...
* BİZİ en çok kendimize benzediğini düşündüğümüz insanlar üzer.
* HAFIZASI güçlü olanların mutsuz olmaları da kaçınılmazdır.
* AŞK iki kişi oynanır, iyi olan kaybeder.
* BENİM nacizane fikrim yeniden aşık olunduğunda tamamen unutulan tecrübedir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Le Figaro gazetesi 15 Temmuz haberini şu şekilde paylaşmıştı;
Türkler meydanlarda nöbet tutuyor.
Yorulan dinlenmek için evine giderken yerine bir kardeşini ya da arkadaşını bırakıyor ve "Sıkıntı çıkarsa haber ver" diyor. Türkler'in sıkıntı diye bahsettikleri basitçe şey tank, helikopter ve uçak!
NE KADAR OLDU?
45 kilo olan kız arkadaşının erkeklerin ilgisini çektiğini düşünen You Pan adlı genç adam, ona sürekli yemek yedirerek 40 kilo aldıralı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ANNENİZİN dudağında uçuk gördüyseniz, nedenini sorarken bir kez daha düşünün.
Zira anneniz, gecenin bir yarısı babanızın ufak (!) bir gaz çıkışı yapması sonucu uykusundan 'Bombalanıyoruz!' diye fırlamış ve ertesi sabah dudağında koca bir uçukla uyanmış olabilir...
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