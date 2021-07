Ev taşıma etkinlikleri

ÖNCELİKLE istifçinin teki olduğunuzu kabul etmeniz gerekecek...

YILLAR öncesinden kalma fotoğraflarınızı bulacak ve kendinizi çirkin sandığınız dönemlerde ne kadar güzel olduğunuzu düşünüp hüzünleneceksiniz...

DUVARDAKİ çerçeveleri indirdiğinizde sizi koca koca delikler karşılayacak. Sonra depozitonuzu almak için onları doldurmak zorunda kalacaksınız...

ELEKTRİĞİ, suyu açtıracağım diye saatlerinizi harcayacaksınız...

BANKAYA, abone olduğunuz yayınlara, üniversiteye, işe, muhtarlığa kısaca her yere verdiğiniz adresi değiştirmeniz gerektiğini hatırlayınca ufak bir şok gelecek...

LİSEDEN rastgele birisinin verdiği mektubu bulup, durduk yere duygulanacaksınız...

TAŞINMAK için yardıma ihtiyacınız olmadığını düşünüp karyolanızı parçalara ayıracak, sonra hiçbir kısmını birleştirmeyi beceremeyeceksiniz...

AŞIRI ağır kitap kutularını taşırken sandığınız kadar güçlü olmadığınızı fark edeceksiniz...

HER şeyi ama her şeyi temizlemek zorunda kalacaksınız!

EV arkadaşınızla evleri ayırıyorsanız, eşyaları paylaşmanın stresi de üstünüzde olacak...

NE kadar dikkatli olursanız olun, bir şeyler kırılacak...

VE mutlaka önemli bir şeyler kaybolacak...

TAM taşınmaya başladığınız sıralar dert üstüne dert çıkacak...

TAŞINMAK için para harcamanız gerekecek ama gereğinden fazla harcayacaksınız...

EN sonunda yerleşmeye gücünüz kalmayacak ve bir ay boyunca bavulunuzdan giyineceksiniz...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ERKEKLER yalan söylerken gözlerini aşağı doğru kaçırırken, kadınlar daha çok yukarı doğru bakarlar.

TESPİTLİ YORUM

@oguzyigitt

Evlilik, nişan arifelerinde araları bozulup ayrılan çiftleri anlayamıyorum.

Ben o aşamaya kadar gelsem, karşı tarafla aram bozulur yanlış bir sey derim belki diye iletişim dahi kurmam...

NE KADAR OLDU?

İngiltere'de hırsızlar, Harry Potter filmlerinde uçan araba olarak kullanılan arabayı çalıp uçmaya kalkalı 14 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

PATİLERİ ocakta yanan kedimize diş macunu süren bir babaannem var. Diş macununu yalayarak ağzı köpüren bir kedim var. Köpüren kediyi görünce "Kuduz olmuş!" diye çığlık atarak kaçan bir abim var. Bense üçünü de tanımam, bilmem, görmedim, duymadım!