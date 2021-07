Aşk reçetesi

İlacın adı: Aşk Familya: Sevdalanmak Bitki adı: Akuş Taratuz Elde edilişi: Aşkı elde etmek için türlü yöntemler vardır. Birinci yöntem için ilkel maddeler, para, bir çift söz, bir çift kesici gözdür.

Fakat bu yöntem pahalı olduğu için endüstride başka yollarla elde edilip, özellikle orta insanlar arasında aşk, parasız-pulsuz, belirli bir süre gözleme yardımı ile elde edilir. Bu şekilde elde edilen aşk saf değildir.

Çeşitli randevularda kristalleştirilir ve daha sonra saf olarak elde edilir.

Fiziki özellikleri: Pembe renkli kristallerden oluşur.

Kalpte yerleşir. Keskin lezzetlidir. İlk resmi tanımı Adem ile Havva tarafından yapılmış, sonra insanlar tarafından geliştirilmiştir.

Kimyasal özellikleri: Kaba sözlerden alınır. Formülü hemen değişir. Aslında aşk dayanıklı bir madde değildir. Parasızlık, sefillik, yalancılıkla geçimsiz bir ilaçtır.

Saflık muayenesi: Aşkın ne ölçüde saf olduğunu anlamak için ihanet, aldatma, matrak geçmeyle ne ölçüde dayanıklı olduğu anlaşılır.

Miktar tayini: Aşk enjekte edilmiş ve hassas tartılmış bir insan, bir haftada kilo kaybederse bu uluslararası ölçülere göre en az Romeo- Juliet, Türk ölçülerine göre Leyla-Mecnun aşkına eşittir.

Önerilen Doz: Nişan ve nikahta az dozlar alınmalıdır. Aşk çeşitli biçimlerde görülebilir. Bilim aşkı, doğa aşkı...

Hastalığın belirtileri: Kalp çarpıntısı, uçma hissi, gözlerde kararma, seviyor başkasını görememe şeklinde özel bir körlük, mantık kaybı, uykusuzluk, iştahsızlık, terleme...

Kullanılışı: Kalbi hızlandırmak için alçak dozda, sinir sistemini uyarmak için yüksek dozda moral ve cesaret verici, neşelendirici ancak belirli dozu yoktur. Hiç alınmazsa kişide kompleks yaratır. Yüksek dozda öldürücü, alçak dozda güldürücü etkisi vardır.

İlacın reklam sloganı: Karanfilim ez beni, çift kanatlı tülbentten süz beni, sen kalem ol, ben divit, reçeteye yaz beni.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

EĞER New York'ta yaşamayı düşünüyorsanız aman dikkat! New York'ta her yıl yaklaşık bin 600 kişi diğer insanlar tarafından ısırılıyormuş.

TESPİTLİ YORUM

Eyy Türk kızı istediğin kadar cool ol. Metal, pop ve rap dinle... Kına gecende "Yüksek yüksek tepeler" çalacak...

NE KADAR OLDU?

BEŞİKTAŞ tribünleri "Fabri" diye bağırmasını "Sabri" anlayan Sabri Sarıoğlu, 3'lü çektirmek için hareketlenince arkadaşları engel olalı 5 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

YAPTIĞIM bol virajlı yolculukta "Heyelan mıntıkası" tabelasını "Heyecan mıntıkası" diye okuyan ve "Vayy canına!" diyerek gaza yüklenen adrenalin delisi aymaz benim. Bugün de ölmedim çok şükür!