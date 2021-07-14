Etkili silah: Anne terliği

GELDİĞİ YER: Avustralyalılar'ın bumerangının atasıdır.

Yüksek yüzdeyle hedefi vurur. Vuramazsa sahibine geri döner.

İÇERİĞİ: Radyoaktif madde içermeyen, kimyasal sonuçlar oluşturmayan, sadece kısa süreli noktasal fiziki acılar veren, yerden 50 santim ile 185 santim yüksekliğinde uçma kabiliyeti olan, maliyeti ucuz, satışı-alışı yasal olan, ayağa giyilen ev eşyası görünümlü olduğu için ayrıca ruhsat gerektirmeyen kullanımı kolay silah. Bin 400 metre mesafeden nokta atış yapabilen silahları yapan insanların geçmişlerinde olduklarını düşündüğüm ev eşyasıdır.

Işın kılıcından daha hızlı çekilir, ehlinin elinde isabet yüzdesi yüksektir; terbiye amaçlıyken aksiyon antrenmanı halini alır.

Hayatımda gördüğüm ilk kırmızı renkteki Tomahawk fuzesidir.

KULLANIMI: Anne terliği aslında Q'nun 007 için yaptığı bir silahtır. Bu silahın Türk annelerinin eline ne zaman geçtiği tam olarak bilinmemekle birlikte annelerin bunu James Bond'dan daha etkili kullandıkları aşikardır.

ŞÖYLE Kİ; Anne, terliği fırlattıktan hemen sonra şu sözü sarf eder: "Getir o terliği çabuk!" (Atacaksan niye istiyon, istiyosan niye atıyon di mi?) Eğer annenin gerçekten o terliği istediğini sanıyorsanız zaten o terliği yemeyi hak etmişsiniz demektir. Zira bu cümle tamamen kurbanı bir ikilemin içine sürüklemek için söylenmiştir. Siz kızgın bir anneye silahını teslim etmekle, istediğini yapmayarak anneyi daha daha çok kızdırmak arasında bir seçim yapmaya zorlanırken pattt! İkinci terliği yersiniz.

Ve anne son psikolojik darbeyi indirir: "Getir dedim sana o terlikleri!!!" Terliğin verdiği zarar yaşadığınız psikolojik çöküntüye oranla bir hiçtir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

KUTUP ayıları saatte 40 kilometre hızla koşabilir ve 1.8 metre yükseğe sıçrayabilirler. Yani kutup ayısı gördüğünüzde kızdırmayın, pek şansınız yok gibi. Hele bir de çölde görürseniz kaderinize bence razı olun..

TESPİTLİ YORUM

@kanitlarimvar

Erkekler: Kadın zeki olsun abi makyajsiz da güzel olsun, kara kaş, kara göz, iyi yemek de yapsın. Fiziği düzgün olsun, çocuk doğursa da kendini bırakmasın. Mesleği olsun ama benden çok kazanmasın

Kızlar: Erkek biraz uzun olmalı...

Erkekler: YOKK ARTIKKK NEE Bİ DE UZAYA FÜZE GÖNDERELİM NEEE?

ALKIŞLIYORUM

Futbolu ilgiyle takip eden kız arkadaşıma "Haftaya halı saha maçına da bekleriz" diye çemkirmiştim. "Hayatta on kişiyle aynı kıyafeti giyip ortalıkta dolanamam!" diye cevap vermişti. Hangi konuda olursa olsun söz konusu kıyafetse, kadınlar hiç değişmiyor.