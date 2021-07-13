Enteresan gerçek kurallar

Mekanik tamirat kuralı: Elleriniz yağa bulaştığında, burnunuz kaşınmaya başlar ve acil tuvalete gitmeniz gerekmektedir.

Yer çekimi kuralı: Yere düşen her şey en zor ulaşılabilecek noktaya yuvarlanır.

Yanlış numara kuralı: Yanlışlıkla çevirdiğiniz bir telefon numarası hiçbir zaman meşgul çalmaz ve biri daima cevap verir.

Mazeret kuralı: Patronunuza, işe geç kalma sebebinin patlak lastik olduğunu söylerseniz, ertesi sabah lastiğinizi muhakkak patlak bulursunuz.

Değişkenlik kuralı: Eğer trafikte şerit değiştirirseniz, eski şeridiniz şimdi bulunduğunuzdan daha hızlı akar. (Bu hep böyledir...)

Banyo kuralı: Vücudunuz tamamen ıslandığında aniden telefon çalar.

Yakın tesadüf kuralı: Beraber görülmek istemediğiniz biriyle beraberseniz, tanıdığınız biriyle karşılaşma ihtimali tavan yapar.

Sonuç kuralı: Birine bir aletin çalışmayacağını ispat etmeye çalıştığınız zaman o alet mutlaka çalışır.

Biomekanik kuralı: Kaşınma katsayısı vücudunuzda ulaşılması zor olan yerlerde en yüksektir. Şekilden şekile girersiniz.

Tiyatro kuralı: Ne olursa olsun koridordan en uzak sandalyenin sahipleri en geç gelir.

Starbucks kuralı: Bir kahve içmek için oturduğunuzda patronunuz sizden bir görev ister ve bu görev süresi kahve soğuyana kadardır.

Murphy'nin soyunma odası kuralı: Eğer soyunma odasında sadece iki kişi varsa, onların soyunma dolapları bitişiktir.

Yüzey kuralı: Tereyağlı ve reçelli ekmeğinizin yeni yaptırdığınız veya aldığınız halıya düşme ihtimali, halının pahalılığı ve yeniliği ile doğru orantılıdır.

Mantıksal tartışma kuralı: Neyi konuştuğunuzu bilmiyorsanız her şey olabilir.

Brown'un fiziksel görünüm kuralı: Pabuç ayağınıza tam geldiyse, o pabuç çirkindir.

Wilson'ın pazarlama stratejisi Kuralı: Gerçekten çok sevdiğiniz bir ürünü bulup aldığınızda, o ürünü üretmekten vazgeçerler.

Doktorların kuralı: Eğer kendinizi hasta hissedip doktor randevusu alıp gittiğinizde aniden iyileşirsiniz. Eğer randevu almazsanız hastalık devam eder. Ve benim favorim:

Olasılık kuralı: Birisi tarafından seyredilme olasılığı, yaptığınız işin aptallık katsayısıyla doğru orantılıdır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmaya göre sıradan bir erkeğin hayatının bir yılı kadınlara bakmakla geçiyor.

TESPİTLİ YORUM

Aşktan ölenlerin sayısı, ishalden ölenlerin sayısından az. Hayat daha büyük dertlerle dolu akıllı olun.

NE KADAR OLDU?

Dünya'da "canlı bombanın" tekme tokat dövüldüğü tek yer Adana olalı 5 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

1.80 boylarında, sarışın, mavi gözlüydü. Yemek yerken bakışmaya, hatta birbirimize gülümsemeye başladık. Derken bir şey dikkatimi çekti.

Ve oturduğum masadan kalkıp yanına gittim. Elimi uzatıp ''Merhaba, Türk müsünüz?'' dedim, "Aaaa, nasıl anladın?" dedi şaşkın şaşkın. "Anladım işte" diyebildim sadece. Diyemedim ki, "Tabağındaki köfteyi önünde bıçak dururken çatalın kenarıyla kesmeye çalışıyorsun!" diye.