Çocukluktaki deli sorunlar

DAHA yeni alınan külahtaki dondurmanın yiyemeden düşmesi...

KOLAYI annenin izniyle ve onun izin verdiği kadar içebilmek...

MİSAFİR geldiğinde uyutulmak...

ARKADAŞININ beslenmesindekilerin, seninkilerden daha iyi olması...

ORTADA sıçan oyununda en çok ortada kalan olmak.

AKŞAM ezanı ya da babanın eve dönüş vaktinin eve gitme vakti demek olması...

OYUNUN en güzel yerinde annenin yemeğe çağırması...

YILBAŞI hediye çekilişlerinde sana çıkan kişinin dandik hediye alması.

ANNENİN seçtiği kıyafeti giyme zorunluluğu...

BAYRAMDA harçlık vermeyen büyükleri de ziyaret zorunluluğu...

SAKLAMBAÇ oyununda sen ebeyken çanak çömlek patlaması durumu...

"ANNENİ mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun?" sorusuna cevap verme zorunluluğu...

MISAFIR gidilen ya da misafir gelen kişilerin karnen/dersler nasıl diye muhabbete girme çabaları.

EVDEN alınan havuç, zeytin ve binbir emekle yapılan kardan adamın diğer çocuklar tarafından yağmalanması...

EN güzel meyvelerin olduğu ağaçların sağlam bir kapıcı ya da manyak bir apartman sakinince gözlenen bahçelerde olması.

PAZAR akşamları banyo yapma zorunluluğu.

MISAFİRİN çocuğuyla oyuncaklarını paylaşma zorunluluğu...

OKUL başlarken yazın uzattığımız saçlarımızı kestirmek gerekliliği...

İSTEDİĞİN kadar televizyon izleyememek.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

YAPILAN bir araştırmaya göre Türkiye'de insanların yüzde 86'sı kapıdan gelen "Kim o?" sorusuna "Ben" diye cevap veriyormuş.

TESPİTLİ YORUM

Kıskançlıktan çatlayıp sanki hiç umrunda değilmiş gibi davranan kız, Oscar moscar hepsi senin lan.

NE KADAR OLDU?

MERSİN'DE kendisini doktor olarak tanıtan ilkokul mezunu Mustafa K, Sigmund Freud'un kitaplarını okuyarak 25 kadınla ilişki yaşayıp dolandıralı 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

İLKOKUL 1'deyken köy okulunda bahçede bulduğu dut sopasını öğretmene götürüp "Öğretmenim bununla yaramazlık yapan çocukları döversiniz" deyip, iki gün sonra o sopayla dayak yiyen çocuk bizzat ben olurum.

ANNEM evdeki siklamen çiçeğine "Lamen çiçeği" diyor.

Olmuyormuş elalemin yanında...