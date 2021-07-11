Aşık mısın?
Bu aşk değil!
HOŞLANMAKTIR.
ELLERİNİZİ ondan çekemiyor sürekli dokunmak sarılmak istiyorsanız.
Bu aşk değil, ARZULAMAKTIR.
YANINIZDA bir tek o olduğu için onu istiyorsanız.
Bu aşk değil!
YALNIZLIKTIR.
HERKES onunla olmanızı beklediği için onunlaysanız...
Bu aşk değil!
SADAKATTİR.
SİZE yakın davrandığı için onunlaysanız.
Bu aşk değil!
KENDİNE
GÜVENSİZLİKTİR.
ÜZÜLMESİNİ istemediğiniz için onunlaysanız.
Bu aşk değil ACIMAKTIR.
ONA değer verdiğiniz için hatalarını hoş görüyorsanız Bu aşk değil!
ARKADAŞLIKTIR.
BÜTÜN gün ondan başka hiçbir şey düşünmediğinizi söylüyorsanız.
Bu aşk değil!
KOCA BİR YALANDIR.
ONUN iyiliği için kendinizden çok şey feda edebiliyorsanız Bu aşk değil!
YARDIMSEVERLİKTİR.
O üzgünken sizin de kalbiniz acıyorsa İşte bu AŞKTIR.
TARİF edemediğiniz bir çekim yüzünden ondan bir türlü kopamadığınızı düşünüyorsanız.
İşte bu AŞKTIR.
O herkese güçlü görünmesine rağmen içindeki zayıflığı hissedebiliyorsanız..
İşte bu AŞKTIR.
BAŞKALARINI da çekici bulmanıza rağmen hiç pişmanlık duymadan onunla kalmaya devam edebiliyorsanız.
İşte bu AŞKTIR!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yale Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bir kişinin yalnızlık hissi ne kadar yüksekse duşta kalma süresi ve suyun sıcaklığı o kadar yüksek oluyor.
TESPİTLİ YORUM
İki tane birbirini aramayan arkadaştan ilk önce hangisi "Lan hayırsız hiç arayıp sormuyorsun?" derse, o hemen otomatikman hayırlı insan olur.
NE KADAR OLDU?
Muğla'da aracında sigara içtiği için 153 TL para cezası kesileceğini öğrenen bir sürücü, aracına bindikten sonra efkarlanıp sigara yakalı 2 yıl oldu
AlkışlıYorum
BİR gaflette bulunup anneme soruyorum.
"Anne kireç sökücüyle gargara yapsam diş tartarlarımdan kurtulur muyum?" Annem gayet ciddi:
"Kurtulursun tabii. Hatta istersen üstüne de biraz yağ çözücü iç de şu fazlalıklarından da kurtul." Soranda kabahat zaten.
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