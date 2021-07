Noktalama işaretlerinin anatomisi

NOKTA: TEK başınadır, karizmatiktir, her cümleyi o bitirir, son söz ona aittir.

VİRGÜL: NOKTANIN saçı uzunu, beli büküğü de diyebiliriz. Şekil itibariyle eleştiriye açıktır. Cümlelerde kısa soluklar almak için kullanılır.

İKİ NOKTA ÜST ÜSTE: ALTTAKI noktanın problemleri bizi ilgilendirmez. Önemli olan işaretin işlevidir. Bir açıklama cümlesi için en uygun işarettir.

ÜÇ NOKTA: SIKI kankadır bu 3'ü. Ya hepsi birlikte ya da asla! İki nokta yan yana nerde görülmüş? O yüzden en güzeli 3 nokta. Cümlenin devamının var olduğunu anlarız. İsteğe bağlı olarak birkaç nokta daha ekleyip halay ekibi oluşturulabilir

NOKTALI VİRGÜL: SOSLU makarna tamlaması gibidir. Virgül noktasız da işaretlik görevini idame edebilir ama nokta ayrı bir hava katar. Daha güçlü gösterir görsel açıdan birbirlerine yakışırlar.

SORU İŞARETİ : AYNISINDAN bir tanesi de karşı tarafında durursa kalp şekli çıkar, bu sizin üretkenliğinize bağlıdır. Soru cümlesi mi değil mi anlamadığımızdan (!) mütevellit sonuna bu işareti koyma gereği görmüşüzdür.

ÜNLEM: DUYGULARIMIZI belirtirken kullanırız, "Of be bu yazıda bitmiyor yeter artık" gibi. Sanki ünlem koymasak hangi duyguyu vurguladığımız anlaşılamayacak! Ama olsun, işaret işarettir. Hepsini koruyalım sevelim yeri gelince kullanalım.

KESME İŞARETİ: Yalan!!! Ortada ne kesilen var ne biçilen! Hiçbir şeyi kesmediğini ispatlayabilirim. Ahanda ispatlıyorum. Türk'üm, Türk'sün, Türk. Nooldu şiştin mi? Kesti mi heee???

TIRNAK İŞARETİ: BU da yalan! Bi bakın bakalım tırnaklarınıza "Na buna benziyo mu?" Iıh benzemiyor di mi? Yine de faydalı bir işarettir illa tırnağa benzemek zorunda değildir. Görüntüsü adıyla tezat olsa bile.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

TERİNİZİ silmek sizi daha çok terletebilir! Terlemek vücudun dışarıya sıcaklık atma yöntemidir ve ter buharlaştıkça vücut serinler. Yani terinizi kurumadan silerseniz serinlemek yerine daha çok ter üretirsiniz.

BİR müvekkilim, karısının onu aldattığını düşündüğü için boşanmaya karar verdi. Sonra anlaşıldı ki, kadın geceleri saatlerce evin etrafında arabayla dolaşıp Pokémon arıyormuş.

NE KADAR OLDU?

Yoldan geçen köpeğin saldırısına uğrayan karısını kurtarmak isteyen adam, çektiği tabancasıyla karısını vuralı 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

YEĞENİM örümcek adam kostümünü giymiş aynı yaştaki kız arkadaşıyla evcilik oynuyor. Kız arkadaşı da örümcek adamın sevgilisi rölünde.

Onlar oynuyor, ben çaktırmadan izliyorum. Bizimki kıza "Gel gezelim" diyor. Minik prenses Örümcek Adam'a cevap veriyor: "Haaayıır, gezmeyelim, onun yerine ağlarınla ör beni Eren!" Nasıl yani ya?!