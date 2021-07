Esmüyür ya!..

KOLTUĞA malak gibi yayılırsın. Başından süzülen damlacıklar sırt bölgesinde birleşerek küçük bir akarsu oluşturup vücudun alt tarafında birleşir. Kollarını kaldıracak dermanın kalmaz.

Elinde mendil bir oranı bir buranı silmeyi bile bırakmış, göz kapakların bu durumu protesto ederek yarıya inmiş durumdadır. İşte o an ağzından yarım yamalak ellerini de yelleyerek çıkar o müthiş acınası söz: 'ESMİYOR' Çığlığın tonuna ve sonuna eklenen tamlamalara göre vahamiyetin derecesi değişen, klimasız ev nidası. Bir yaz geceleri klasiği. Genelde buharlaşmadan önce söylenilen son söz.

Hacım ne bekliyorsun acaba Temmuz'un ortasında kar mı yağsın, nedir? Tabii sıcak olacak, ortalık yanacak ama buna sanki Big Bang'den bu yana sadece bu yaz oluyormuş gibi tepki göstermek neden?

Ama esmiyür işte. Ne olursan ol, kim olursan ol bu söz öbeğini söylersin. Bakarsın cama, pencereye perde biraz kımıldar o an dondurma reklamlarındaki kızgın kumlardan serin sulara ayak basmak gibi hissedersin:

"Len hafif sağdan vurdu gibi.

Dur bakim bi yok la yokk esmüyür." Bugün Marmaray'da vantilatörle karşıya geçen bir abla gördüm. Bayağı böyle omuzlamış götürüyor. İnsanlar gittikleri yere artık böyle gidiyorlar herhalde.

Metronun gelirken yaptığı rüzgara hamd ediyoruz.

5 dakikada bir kliması olan mağazaya girip, bir şeyler bakıyormuş gibi yapıp, biraz serinleyip tekrar dışarı gerçeğe, sıcağa dönüyoruz.

Bütün hayat yavaşlamış, mayışmış gibi. Ağır çekimde ilerliyor her şey.

Hatta sabah kalktığında terlerin senin silüetini yatağa resmetmiş durumda olur.

Bazense rüzgara bile hayıflanırsın, "İki gün önce bi esti, sanki tencere kapağını açmışsın gibi. Böyle eseceğine esmesin efendim." Bir de bunun "Sıcak değil de nem çok"u var. Onu da yarın yazayım.

Çünkü çok sıcak esmüyür.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Pennsylvania Radnor'da bir şüpheliyi sorguya çeken polis, şüphelinin kafasına metal bir süzgeç yerleştirmiş ve tellerle fotokopi makinasına bağlamıştı. Polisin fotokopi makinesinde şüphelinin yalanlarının yazdığını söylemesine inanan şüpheli, suçunu itiraf etti.

NE KADAR OLDU?

'Var Mısın Yok Musun?'u izlerken ''500 bin TL çıkarsa pencereden atlarım'' diyen adam, 500 bin çıkınca 2. kattan atlayalı 12 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Kızların kedilerde ne bulduğunu anlamıyorum. Kılsa kıl, bıyıksa bıyık, hayvanlıksa hayvanlık, hepsi bizde mevcut yani.

ALKIŞLIYORUM

Havalimanından Göztepe'ye giderken taksici gence; "Sigara içebilir miyiz kardeş?" diye sordum. "İçeriz abi niye içmeyelim. Ver bakayım bir tane!" dedi. Yurdum insanı bir başka canım.