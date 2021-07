Sadece uykucular anlar

HEPİMİZ eksikliğinden mustaribiz, çünkü biliyoruz ki hiçbir zaman yeterli gelmeyecek, hep erken uyanıyor gibi hissedecek, keşke her gün Pazar olsa diye sitem edeceğiz. Bir de bunun uykuya aşık olma kısmı var, işte biz ona eğildik. "Tembelim ezelden, gönlüm geçmez şekerlemeden" diyenler için ölümüne uykucu olanların anlayacağı durumlar, gönderdik gelsin:

ANNE karnından "5 dakika daha n'olur" diyerek çıkmışsınızdır.

HAFTA sonu kaçta uyanırsanız uyanın o saat erkendir ve erken kalacaktır. "CUMARTESİLERİ UYUMAK İÇİNDİR!"

İLKOKULDA daha fazla uyuyabilmek için önlüğü geceden giyme planları yapan kişi de sizdiniz.

TAK fişi bitir işi hesabı 5 dakikada hasta olabilme gibi yetenekleriniz vardır. "Anneaaaa karnım ağrıyo, zaten bugün önemli dersler yok. Beden, din din, sosyal sosyal, rehberlik!"

GARFIELD size dünyanın en bilge insanı gibi görünür. Şunu ilkokul zamanlarınızdan hatırlarsınız belki: - Kalkmak istemiyorum - Hareket etmek de… - Başka bir şey de!

ALARMLAR yok etmeniz gereken yegane düşmanınızdır, hepsi patlasındır.

KAHVALTI sizin için bir zevk değil, zorunluluktur; 5 dakikada halledilir.

DAHA güne başlarken iple çektiğiniz tek şey gün bitiminde gelecek olan uyku saatidir.

YATAĞINIZ her şeyi yaptığınız yerdir, adeta yoldaşınızdır. Hatta onunla evlenmek isteyebilirsiniz.

BAZEN güne devam etmenizi sağlayan tek düşünce bir ara azıcık da olsa şekerleme fikridir.

KOALALAR gözünüze girmeyi başaran yegâne hayvanlardır. Çünkü uyurlar bütün gün.

YAPILAN her plan, verilen her söz daha fazla uykuyla değiş tokuş edilebilecek küçük, değersiz şeylerdir.

EGZERSİZ sadece uzaktan bakılacak, asla ama asla yapılmayacak bir şeydir. Belki yatakta yapabilirsiniz. Uyuyarak.

ARKADAŞLARINIZ onları ekmenize alışkındır, zira uyuyorsunuzdur.

SABAHLARI şöyle görünmek artık bildik bir manzaradır.

HİÇBİR güç sizi uyandırmaya yetemez.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Endonezya Devlet Başkanı Megawati Sukarnaputri, destekçilerine "Partiye verilecek oyları artırmak için daha çok sevgili edinin" çağrısında bulunmuş. Seçim kampanyası nedeniyle Semarang kentinde bulunan Sukarnaputri, "Bir kız arkadaşınız varsa daha fazlasını bulun.

Gelecek seçimler için hepsini partimize üye yapalım" demişti.

NE KADAR OLDU?

Mahsun Kırmızıgül, "Her şeyim sensin" şarkısının klibinde kot pantolon ve gömlekle su kayağı yapalı 25 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Yan yana" kelimesi ayrı yazılırken, "apayrı" kelimesinin birleşik yazılması da bir garip değil mi?

ALKIŞLIYORUM

5 YAŞINDAKİ kuzenime baktım. Sanki elinde bir şey varmış da kimseye göstermeden yemeye çalışıyor gibiydi. ''Ne yiyorsun sen öyle çaktırmadan?'' dedim. Parmaklarını uzatıp ''Tırnak, ister misin?" dedi. "Yok canım sana afiyet olsun. Ben almayayım."