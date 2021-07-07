Burçlar nasıl gıdıklanır?
Koç Burcu: Daha elinizi sürmeden yalvarmaya başlar.
Sonra durmanız için her tür rüşveti teklif eder.
Boğa Burcu:
Yuvarlanarak, kendisini üzerinize atar yani üstünüze oturur ve öyle kalır. Malum ya o bir boğadır.
İkizler Burcu: Yerlere düşer, gıdıklanmaya bayılır ama seans bitince hemen olanı unutur ve sorar: "Nerede kalmıştık? Konumuz neydi?"
Yengeç Burcu: Hiç tepki vermez, bir şey söylemeden öylece bakar sonra kapıyı çarparak çıkıp gider ve saatler sonra geri gelir. On yıl sonra bir kavga sırasında, bu yaptığınızı yüzünüze vuracaktır.
Aslan Burcu: Önce anlamaz, sonra küser ve bunu neden yaptığınızı açıklamanızı bekler. Açıklamadan, yani bunun bir şaka olduğunu anladıktan sonra gıdıklamaya devam etmenize izin verir.
Başak Burcu: Siz bıkıp duruncaya kadar, hiç gülmeden sabit bakışlarla yüzünüze bakacaktır.
Terazi Burcu: Hoşuna gidecektir ama dış görünüşünü bozduğunuz anda başınız derde girecektir.
Akrep Burcu: Önce gıdıklanmaya dayanamaz sonra birden tüm gücünü kullanır, tekrar soğukkanlılığına bürünerek insiyatifi ele alır ve gözlerini gözlerinize dikerek, kaşlarını çatar ve "Kes şunu, hemen" der. Abi korktum ben senden akrep...
Yay Burcu: Çok eğlenir.
Sonra aradan zaman geçer ve siz bir misafirinizle otururken, birden üzerinize saldırarak, gıdıklamaya başlar. Öcünü almayı asla unutmayacaktır.
Oğlak Burcu: Asla gıdıklanmaz çünkü evde değildir, muhakkak geç saatlere kadar çalışıyordur.
Kova Burcu: Sessizce kendisini kurtarmaya çalışırken, yüzünde hafif bir tebessüm belirir, bu arada bir gıdıklanma örgütünün kurulup, kurulamayacağını düşünmektedir.
Balık Burcu: Önce nefret eder sonra hoşlanmaya karar verir çünkü bunu başkalarının da yapmak isteyeceğini düşünmüştür.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
BİR şirket, çalışanlarının iş başında güvenli gözlük kullanmalarını teşvik etmek için özel bir film izletti.
Kanlı iş kazalarını gösteren film o kadar canlıydı ki 25 kişi odadan kaçtı. 13 işçi bayıldı ve işçilerden biri sandalyeden ilginç bir durumda düşerek kafasını yardı.
NE KADAR OLDU?
Dolandırıcılığı ile ünlenen "Sülün Osman" cezaevinde "Alınteri ile yaşamak" konulu bir konferans vereli 60 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
Hiç fark ettiniz mi dilek ağaçlarının ne bir meyvesi var ne de yaprağı. Ulan kendine hayrı olmayan ağaç size ne yapsın?
AlkışlıYorum
ANNEM arabasını, torpidosu için dantel örecek kadar çok seviyor.
Geçenlerde arabayı çarpmış ve farı kırılmış.
Babamın anlattığına göre trafik polisinin önünde "Yavrumun gözü çıktı!" diye ağladığı için polisler heyecanlanıp ambulans çağırmışlar...
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