Anne ve baba nedir?

İNTERNETTEN bulduğum güzel bir alıntıyı paylaşıyorum sizinle. Aynı anda kendi çantasını, çocuğunun çantasını, çocuğunun oyuncak kutusunu, market torbasını, çocuğunun ayakkabısını ve hatta çocuğunu taşıyan; bir yandan da ev anahtarını bulmaya çalışan kişiye ANNE; bilgisayar çantasını karısına vererek sadece oğlunu kucaklayana da BABA denir.

5 DAKİKADA duş alıp 10 dakika içinde hem kendisini hem de çocuğunu hazırlayana ANNE; o 15 dakika boyunca gömleğine uygun kazak aramakla uğraştıktan sonra kapının önünde çantasını toparlayan karısına 'Daha hazırlanmadın mı?' diye sorana BABA denir.

UYKUSUZLUKTAN süründüğü halde uyumamakta direnen çocuğuna söylenen kişiye ANNE; 'Uykusu yok belli, olsa gider yatar zaten' diyene de BABA denir.

1 SAATTE üç çeşit yemek, üstüne de salata hazırlayıp bir yandan da çocuğunu yedirene ANNE; iki tane Amerikan servis koyarak 'Sofrayı hazırladım' diyene de BABA denir.

GECEDE beş kere kalktığı halde şikayet etmeye hakkı olmayana ANNE; 'Dün gece uykum bölündü oğlanın ağlamalarından' diye şikayet edene de BABA denir.

ÇOCUĞU hastalandığında sabaha kadar başında bekleyene ANNE; işten evi arayarak karısına 'İlaçlarını verdin mi?' diye sorana BABA denir.

PAZAR sabahı havanın güzel olduğunu görüp çocuklarını parka götürmeyi planlayana ANNE; 'Bu havada spor yapmalı, siz parka gidin ben koşacağım' diyerek kendini sokağa atana BABA denir.

TÜM bunları açık açık yazana ANNE; 'Hiç de değil, market torbalarını sana taşıtmıyorum' diyerek duruma son noktayı koyana da BABA denir. .............Veee bu diyalogların sonunda birbirine hala gülümseyenlere de AŞIK denir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Eminem'in annesi, hakkında yazdığı sözler için oğluna 11 milyon dolarlık karalama davası açmış, 25 bin dolara anlaşmıştır. Bu paranın 23 bin 354 doları ise avukatına gitmiştir.

NE KADAR OLDU?

Otomobil aküsü çalan hırsız, hakimin beraat kararını yanlış anlayıp hakime küfredince tutuklanıp cezaevine gönderileli 10 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Bir şeyi herkese tek tek anlatmaya üşeniyorsan sadece birine anlatıp "Bak kimseye söyleme" demen yeterli. Uluslararası basına bile çıkar.

ALKIŞLIYORUM

GİDECEĞIM yerlere her zaman sevgilim bıraktığı için inerken onu mutlaka öper öyle giderim. Dün ise taksiyle gittiğim yerde arabadan inerken para üstünü aldıktan sonra alışkanlık olarak taksiciyi bir güzel öptüm. Adamın şaşkın bakışları hala gözümün önünde.