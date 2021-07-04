Köpek dili ve edebiyatı

KÖPEK kuralları:

SEVDİĞİM bir şey benimdir.

AĞZIMDAKİ bir şey benimdir.

SENDEN zorla aldığım bir şey benimdir.

BİR süre önce benim elime geçmiş bir şey benimdir.

BENİM olan bir şeyin senin olması mümkün değildir.

ÇİĞNEDİĞİM bir şeyin tüm parçacıkları benimdir.

BANA ait görünen her şey benimdir.

İLK ben gördüysem benimdir.

OYNADIĞIN bir şeyi yere koyarsan, otomatikman benimdir.

KIRILMIŞ bir şey senindir.

KÖPEKLERDEN ÖĞRENDİK Kİ..

BİR şeye uzun uzun gözlerinizi dikip bakarsanız, eninde sonunda onu elde edersiniz.

YANINIZDA kimlik olmadan dışara çıkmamalısınız.

İNSANLARLA direkt olun.

KARŞINIZDAKİNİN ayakkabısına işeyerek açıkça belli edebilirsiniz...

DİLİNİZİ ne zaman tutup ne zaman kullanacağınızı iyi belirleyin.

GÜN içinde iyi bir uykuya mutlaka vakit ayırın.

İNSANLARA sıcak ve samimi davranırsanız karşılığını görürsünüz..

YANLIŞ bir şey yaptığınızda bunun sorumluluğunu alın.

ISLAK olmayan öpücük gerçek öpücük degildir.

HOPLA, zıpla, oyna, çünkü hayat çok kısa!

SADIK bir dost ol...

KİMSEYE kin tutma, ama altta da kalma.

BİRİNİ ne kadar çok sevdiğini göstermekten çekinme.

SUÇLU olduğun zamanlarda ayak altında dolaşma.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Juventus ve Fransa Milli Takımı efsanesi Lilian Thuram rakip stoperleri rahatsız etmek için vücuduna sarımsak sürüyordu.

NE KADAR OLDU?

Reha Muhtar, 64 yerinden bıçaklanan program konuğu konuştuğu sırada "Zaten 64 yerinden bıçaklanmışsın, sus bir dakika" diyeli 24 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Kızın fotoğrafını 2 bin 601 kişi beğenmiş, bizim burada o kadar oy alınca muhtar oluyorsun lannn.

ALKIŞLIYORUM

BÜYÜK marketlerden birinde kasada kuyruktayız. Birden etrafa kötü bir koku yayılıyor, herkes yüzünü ekşitiyor "Kokunun kaynağı ben değilim" gibilerinden. Kuyrukta babasıyla bekleyen 8 yaşlarındaki bir veletin, "Baba bu kokunun aynısından bizim banyoda da vardı" demesiyle, ortada kırmızı suratlı bir baba ve olayın faili bulunduğu için rahatlayıp tebbessüm eden bizler....