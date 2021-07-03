Babet ve yara bandı

BİZ buna yaz aşkı diyebiliriz.

Ayrılmaz bir aşkları var.

Sonbahar bitene kadar kuvvetli ve şiddetli bir aşk yaşarlar.

Olmazsa olmazlar arasına girer hanım arkadaşlar arasında.

Kızılderili inanışlarına göre baharın müjdecisidir.

Yok o değil de hemen babetleri yargılamayalım.

Sorun giydiği ayakkabının türü değil, yaranın bir kez o ya da bu şekilde oluşmuş olmasıdır. Ondan sonra artık ne giysen sızım sızım sızlar ayaklar. Ayrıca yara bandı ne ki, bandaj saranı gördüm.

Israrla giydiği babetinden bantın bir tarafı sarkan kızdır.

Üzerinde muhtemelen tayt, onun da üstünde penye kumaştan tunik vardır.

Özellikle plaza hanımları arasında da meşhurdur.

Eğer ayak bilekleri kalın ayakları büyük bir kadınsa zaten babet bütünüyle çirkin bir de onu koca ayaklarınızla giyiyor ya etraftan etler çıkıyor bir tuhaf çirkin görüntü oluşuyor benden söylemesi.

Bir tasarımcıda çıkıp özellikle bir moda tasarımcısının da çıkıp kendinden yara bantlı babet tasarlayarak parayı bulabileceği bir şey olabilir.

Düşünsenize ayakkabı ayağını yara yaptığı halde yara bandı takıp giymeye devam eden bir canlıyı ben olsam üzmezdim.

Kim bilir size neler yapar ya çok tırstım.

Ve beraberinde düğünlerde topuklu ayakkabı+ yara bandı sezonunu da getirmiştir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

New York'taki 5. Cadde'de meydana gelen kazada, bir araç adama hafifçe çarptı. Adam tam yerden kalkıyordu ki uyanık biri yerdeki adama kalkmazsa sigortadan para alabileceğini söyledi. Yaşanan bu hengame içinde yerdeki adamın kalktığını sanan araç sürücüsü gaza bastı ve yerdeki adamı öldürdü.

NE KADAR OLDU?

ABD'de bir kişi sıkıştığı koltukta 2 yıl yaşayalı 9 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Otobüs durağa yanaşınca o nezih ortam nasıl da birden National Geographic'e bağlıyor.

ALKIŞLIYORUM

Amerika'da yaşıyorum. Sürekli dinlediğim bir radyo kanalı var, haftada 1 saat bir ülkenin müziklerini çalyorlar. 6 yıldır merakla bekliyordum sıra ne zaman Türkiye'ye gelecek diye. Nihayet bu sabah Türkiye seçilmişti. Ve ilk parça geldi: Ceylan söylüyor "Saçlarını dağıtırsın rüzgarlara bırakırsın..." Evet 6 yıl bekledim yuh dedim başka da bir şey demedim..