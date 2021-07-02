Çocukluğumuzun altın günleri
Bir an önce selam sabah faslı geçse de yiyeceğe dalsak diye hangimiz heyecanla beklemedik?
EV sahibinin 'ikinci tabak' sorusunu annemizin dürtüklemeleri yüzünden reddederdik.
Yemek istiyorum anne rahat bırak beni!
EV sahibi ve diğer kadınların çocukları ile bir odaya kapatılıp oynamak zorunda bırakılırdık.
Bazılarını sevsek de bu hepsi ile oynayacağımız anlamına gelmiyor!
ORTAMDA çok seri dönen dedikodu ağına daha fazla katlanamayarak kendimizi tüle sarardık.
Sıkıntıdan o perdeler oyuncağımız olurdu. Kızlar gelinlik yapardı.
YAŞLI teyzelerin sürekli soru ve iltifatlarına maruz kalıyorduk.
Sabun kokan elleriyle yanaklarımızı sıkar zorla severlerdi.
Valla bezdik.
TÜRK kahvesinin aşırı zararlı bir şey olduğu yalanıyla büyüdük.
Sanki kahve içsek dünyanın sonu gelecekmiş gibi tepkiler alıyorduk. Sahi neden öyle yapıyordunuz?
SERI altın akışını görünce şok olurduk.
Az önce istediğim oyuncağı almamıştın ama!?
HER annede olan o klasik parfüm kokusuna maruz kalıyorduk.
Şu an bile tanırım o kokuyu...
HER teyzemiz mutlaka eltisinin yeğeninin torununu öven kelimeler kullanırdı.
Peki ya annemizin 'Sen neden böyle değilsin?' dercesine sorgular bakışları...
ALTIN günündeki kadınlar normal bir muhabbet döndürürken, bir anda ayaklanıp göbek atmaya başlardı.
Hayır biri haber verse bari!
GÜN sırası bizdeyse ayakkabı yoğunluğundan eve giremezdik.
Bir de annemiz o ayakkabıları dizme görevi verdiyse kaçacak delik arardık.
TEK sosyal aktivitesi bu altın günleri olan teyzeler dolapta yıllardır duran vatkalı kıyafetlerini giyerdi.
Ama ne süslenmek?
Onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın cep telefonuyla en uzun konuşma rekoru İtalyan bir çiftçiye aittir. Tam 6 yıldır aralıksız cep telefonuyla konuşan çiftçinin hâlâ konuşmaya devam ettiği, ölmeden telefonu kapamaya da niyetinin olmadığı, böylelikle faturadan da kurtulmaya çalıştığı sanılmaktadır.
Çiftçinin konuştuğu kişi ise karısıdır.
NE KADAR OLDU?
Konya'da bir profesörün, kol ve bacaklardaki kırıklara takılan platinleri tornacıda yaptırdığı ortaya çıkalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Gece tartışarak kapadık telefonu. Sabah dayanamadı aradı, nasıl olduğumu sordu.
"Rüyamda seni gördüm" dedim.
"Ben bütün gece uyumadan seni düşünürken, sen horul horul uyudun demek ki!" dedi kapadı suratıma. Ne dedim ben şimdi ya?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Temmuz 2021 02 Temmuz 2021, Cuma Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 2 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Nasıl koca pişirilir? 01 Temmuz 2021, Perşembe GERÇEK şudur ki, bazı kadınlar kocaları sıcak suda haşlayarak, bazıları ilgisizlikleriyle dondurarak, bazıları...
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Temmuz 2021 01 Temmuz 2021, Perşembe Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 1 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Aşıklara tavsiyeler 30 Haziran 2021, Çarşamba PSİKOLOGLARA göre patolojik bir hastalık olan aşka taze yakalanmış kişi veya kişilere söylenecek önerilerdir... AŞIK...
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Haziran 2021 30 Haziran 2021, Çarşamba Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 30 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Temmuz 2021
- Nasıl koca pişirilir?
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Temmuz 2021
- Aşıklara tavsiyeler
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Haziran 2021
- Müşteri hezimetleri
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Haziran 2021
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Haziran 2021
- Türkiye’deki futbolcuların takıntılı oldukları forma numaraları
- Bir acayip final: The Other Final