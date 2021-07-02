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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Temmuz 2021, Cuma

Çocukluğumuzun altın günleri

KISIR, patates salatası, Alman pastası, yaprak sarma ve tepsi böreği gibi envai çeşit yiyeceğin olduğu devasa sofralar karşısında şok olurduk.
Bir an önce selam sabah faslı geçse de yiyeceğe dalsak diye hangimiz heyecanla beklemedik?
EV sahibinin 'ikinci tabak' sorusunu annemizin dürtüklemeleri yüzünden reddederdik.
Yemek istiyorum anne rahat bırak beni!
EV sahibi ve diğer kadınların çocukları ile bir odaya kapatılıp oynamak zorunda bırakılırdık.
Bazılarını sevsek de bu hepsi ile oynayacağımız anlamına gelmiyor!
ORTAMDA çok seri dönen dedikodu ağına daha fazla katlanamayarak kendimizi tüle sarardık.
Sıkıntıdan o perdeler oyuncağımız olurdu. Kızlar gelinlik yapardı.
YAŞLI teyzelerin sürekli soru ve iltifatlarına maruz kalıyorduk.
Sabun kokan elleriyle yanaklarımızı sıkar zorla severlerdi.
Valla bezdik.
TÜRK kahvesinin aşırı zararlı bir şey olduğu yalanıyla büyüdük.
Sanki kahve içsek dünyanın sonu gelecekmiş gibi tepkiler alıyorduk. Sahi neden öyle yapıyordunuz?
SERI altın akışını görünce şok olurduk.
Az önce istediğim oyuncağı almamıştın ama!?
HER annede olan o klasik parfüm kokusuna maruz kalıyorduk.
Şu an bile tanırım o kokuyu...
HER teyzemiz mutlaka eltisinin yeğeninin torununu öven kelimeler kullanırdı.
Peki ya annemizin 'Sen neden böyle değilsin?' dercesine sorgular bakışları...
ALTIN günündeki kadınlar normal bir muhabbet döndürürken, bir anda ayaklanıp göbek atmaya başlardı.
Hayır biri haber verse bari!
GÜN sırası bizdeyse ayakkabı yoğunluğundan eve giremezdik.
Bir de annemiz o ayakkabıları dizme görevi verdiyse kaçacak delik arardık.
TEK sosyal aktivitesi bu altın günleri olan teyzeler dolapta yıllardır duran vatkalı kıyafetlerini giyerdi.
Ama ne süslenmek?
Onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın cep telefonuyla en uzun konuşma rekoru İtalyan bir çiftçiye aittir. Tam 6 yıldır aralıksız cep telefonuyla konuşan çiftçinin hâlâ konuşmaya devam ettiği, ölmeden telefonu kapamaya da niyetinin olmadığı, böylelikle faturadan da kurtulmaya çalıştığı sanılmaktadır.
Çiftçinin konuştuğu kişi ise karısıdır.

NE KADAR OLDU?
Konya'da bir profesörün, kol ve bacaklardaki kırıklara takılan platinleri tornacıda yaptırdığı ortaya çıkalı 11 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Gece tartışarak kapadık telefonu. Sabah dayanamadı aradı, nasıl olduğumu sordu.
"Rüyamda seni gördüm" dedim.
"Ben bütün gece uyumadan seni düşünürken, sen horul horul uyudun demek ki!" dedi kapadı suratıma. Ne dedim ben şimdi ya?

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