Nasıl koca pişirilir?

GERÇEK şudur ki, bazı kadınlar kocaları sıcak suda haşlayarak, bazıları ilgisizlikleriyle dondurarak, bazıları da basıp, ezip turşusunu kurarak ve yine kimileri de savurganca harcayarak bozulmalarına neden olur.

Özenilerek hazırlanan her kocanın iyi ve yumuşak olacağı söylenemez. Ancak iyi pişirilenin gerçekten tadına doyum olmaz.

Koca seçiminde ne lüferin alımındaki gümüş pırıltısı, ne barbunyanın altın yaldız görünümü geçerlidir. Bunun için çarşı pazar dolaşmaya gerek yoktur. Genellikle en iyileri kapınızın önüne gelenlerdir.

Beğeninin kişisel olduğunu düşünürsek, koca seçimini yalnızca kendiniz yapınız. Kendiniz sabırla pişiremeyecekseniz almaktan vazgeçiniz. Kocayı pişirmek için en iyisi porselen bir kap ise de, elinizde toprak çanaktan başkası yoksa bu da özenle kullanıldığında aynı işi görebilir.

Kocalar da karides ve ıstakoz gibi canlı canlı pişirilirler. Bazen pişerken tencerenin dışına taşıp yanabilir ya da kenarları sertleşerek kabuk tutabilirler.

Onları tencerelerinde tutmak için, 'görev duygusu' adlı zayıf iplikten çok, 'huzur' adlı sağlam sicimle sıkıca bağlanmalıdır.

Sevgi, sıcaklık ve neşeden oluşan sürekli bir ateş yakılır. Kişiliğine uygun bir ısıya ayarlanarak ateşe oturtulur. Köpürerek taşması halinde kaygılanılmamalıdır.

Pek çoğu iyice pişinceye kadar sık sık köpürebilir. Özellikle sirke ve karabiber yerine tatlıcıların 'öpücük' adı altında sattıkları şekerden biraz konulabilir. Tadına bakarken hoşgörü, iyimserlik ve neşe benzeri baharattan birer tutam katmanız önerilir. Ancak bunlar diğer baharatlar gibi azar azar ve dikkatlice kullanılmalıdır.

Yumuşaklığını kontrol ederken sertleşmesinden kaçınılmalıdır.

Fazla yayılmasını ve kabın dibine oturarak işe yaramaz hale gelmesini önlemek için arada bir hafifçe karıştırılmalıdır. Kıvama geldiğini anlamamak olanaksızdır.

Böyle pişirildiği zaman size çok uygun ve sindirilmesi kolay olacaktır. Dikkatsizlik nedeniyle ev ateşini soğutmazsanız, bozulmadan istediğiniz süre dayanır. Bu yolda hazırlanmış 'koca', mutlu bir ömür boyunca tadını korur!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Peg Entwistle 24 yaşında ve oyuncuydu. Çok iyi bir oyuncu olamayacağını düşünüp Hollywood yazan tepedeki "H"ye çıkıp intihar etti. Ölümünden sonra evine gelen postayı kız arkadaşı açtı. Zarftan çıkan ise şuydu: Bir yapımcı kendisine rol teklifi yapmıştı ve intihar eden bir genç kızı canlandırmasını istiyordu.

NE KADAR OLDU?

Mozambik'te düzenlenen "Kim daha çok içki içer?" yarışmasında 5 kişi öleli 11 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

İKİ aydır kullandığı diş fırçasını banyoda ıslak halde bulan hayırsız evlat:

- Baba diş fırçam neden ıslak?

Fırçamı sen mi kullandın?

- Oğlum o zaten benim diş fırçam..

- Bööğğhh!!.

TESPİTLİ YORUM

Misafirler kalkınca onları kapıya kadar geçiren anne babanın arkasından gider gibi yapıp 1 metre sonra odaya geri dönmek...