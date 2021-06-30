Aşıklara tavsiyeler

PSİKOLOGLARA göre patolojik bir hastalık olan aşka taze yakalanmış kişi veya kişilere söylenecek önerilerdir...

AŞIK olur olmaz paniklemeyin; elindeki çekin karşılıksız olduğunu öğrenen bankadaki bir mudi değilsiniz henüz.

AŞIK olduğunuz ilk günler, size aç karnına içilen bir kızılcık şerbeti etkisi yapabilir. Siz yine de kan kussanız bile 'Kızılcık şerbeti içtim' deyin.

DÜŞÜP dizinizi kanattığınız yıllardaki çocukluk gözyaşlarının dışında, yaklaşmakta olan gözyaşı tanelerine hazırlıklı olun. Bu tip havalar Balkanlar'dan değil yüreğinizden gelmektedir. Dolu tanelerinden farklı olarak düştüğü yeri yakma özelliği vardır.

İŞTAHSIZ olsanız bile, günlerin adını unutsanız bile, günde en az 2 litre su içmeniz gerektiğini unutmayın. Gözlerinizdeki kurumaya karşılık faydalı olacaktır. Suni gözyaşı damlası kullanmayın sakın. Yakışmaz...

DİZGİNİ olmayan bir atı zaptedemeyeceğiniz gibi, mantık denen seti yıkıp geçen bir aşkı da durdurmaya gücünüz yetmez. Bu yüzden dizgini olmayan bir atın karşısında değil üstünde olmanız, doktor değil bilirkişi tavsiyesidir.

SİZİ o ana kadar arkadaş olarak görmüş olabilir. Bu sizin içinizdeki kararlılık duygusuna kurulmuş bir kurt kapanıdır.

Bu lafı duyar duymaz afallamayın. Oltaya gelmeyin, dikleşmeden dik durun, esas duruşunuzu bozmayın. Aşk ısrar değildir. Sakın bunaltıcı ısrarlara girmeyin.

SİZE inanmadıysa sakin olun, ispatlama yoluna gitmeyin; çöküşünüz olur. Karşı tarafın hür iradesini etkilemeye çalışmayın. Onu sadece iradesi ve aklı ile başbaşa bırakın. Çünkü aşk inanmak ile başlar. İnandırılmak ile değil. Aşk iman etmek gibidir. Tabiata bakıp bir yaratıcının olduğuna inanan biri, bir gün sizin bir tebessümünüzde sırılsıklam aşık şahsı görebilir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Oz Büyücüsü'nün çekimleri esnasında 16 yaşındaki Judy Garland'a kilo verebilmesi ve iştahını kapatabilmesi için çılgın bir diyet uygulanmış. Bu diyete günde 80 sigara içmek de dahilmiş. Ayrıca filmdeki köpek diğer pek çok oyuncudan daha yüksek bir ücret karşılığında filmde yer almış. (125 dolar)

NE KADAR OLDU?

Tansu Çiller'e benzemek için estetik ameliyatı olan manken Çiğdem Savaş, taburcu olduktan sonra "Şu an Aslan'a benziyorum" diyeli 13 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"BİR ayda on kilo vermek için arayın" yazısını okuyup, "Bir ayda 15 kilo vermek için kaç kere aramak lazım?" diye soran bir canlı tanıdım! İfşa ederim.

TESPİTLİ YORUM

Halbuki takdir alana 5 ay, teşekkür alana 4 ay tatil hakkı tanısalar, bu ülkenin başarı oranları tavan yapardı.