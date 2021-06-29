Müşteri hezimetleri

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MT: Size birkaç kodlama ileticem, not alabilir misiniz?

Abone: Tabii. Kağıt kaleminiz var mı?

MT: Var da sizin pek işinize yaramaz.

Abone: Harbi ya... Kusura bakmayın iyi değilim bugün.

MT: Yok, önemli değil.

LÜZUMSUZ BiLGİLER

Gillette şirketi 1902 yılında güvenli jilet satmaya başladı ancak kullanıcılar jiletin kesmediğini söyleyerek firmaya olumsuz geri dönüşler yaptı. Gillette yetkilileri mutsuz müşterilerin, jiletin sarılı olduğu kağıdı çıkarmadığını fark etti.

NE KADAR OLDU?

Yeni Zelanda'da karısını dövdüğü için şikayet edilen bir Türk, kendisini "Karımı dövmedim, kolbastı yaptık" diyerek savunalı 11 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Evime çıkan iki tane yol var; biri çok kalabalık bir cadde, diğeri daha tenha.

Süslü püslü olduğum günlerde kalabalık olandan yürümeyi tercih ederken, özensiz giyindiğim makyajsız günlerde diğerinden yürümeyi tercih ediyorum.

TESPİTLİ YORUM

Otobüste ilk defa oturma fırsatı bulan genç, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamadı.