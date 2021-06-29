Abone: Şimdi Aria Hanım, benim bir Aria hattım vardı. Ya bu arada sizdeki herkesin adı Aria ve Aycell (Aysel) mi?
***MT: İsminizi öğrenebilir miyim?
Abone: Ne yapcaksınız ismimi, ben hat sahibi degilim.
MT: Hitab etmek açısından sormuştum.
Abone: Siz bana kısaca Rüzgarın Oğlu diyebilirsiniz.
***
MT: (Şaşkın bir şekilde) Memnuniyetle sorularınızı yanıtlayabilirim.
Abone: Preveze Deniz Savaşı kaç yılında olmuştur?
MT: ?!?!?!?
Abone: Noldu bilemediniz?
MT: Biz burdan sadece iş ile ilgili sorulara cevap verebiliyoruz.
Abone: Demek bilmiyorsunuz sorumun cevabını?
MT: 1538
Abone: Bilemediniz.
MT: (Dayanamaz) Bildim Ahmet Bey bildim. Preveze Deniz Savaşı, 27 Eylül 1538'de Andrea Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile Barbaros Hayrettin komutasındaki Osmanlı Donanması arasında yapılmıştır. Bu savaştan sonra Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.
Abone: Bravo, ben sizi denemiştim zaten. (Adam nerden bilsin MT'nin Tarih bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu...)
***
MT: Size birkaç kodlama ileticem, not alabilir misiniz?
Abone: Tabii. Kağıt kaleminiz var mı?
MT: Var da sizin pek işinize yaramaz.
Abone: Harbi ya... Kusura bakmayın iyi değilim bugün.
MT: Yok, önemli değil.
LÜZUMSUZ BiLGİLER
Gillette şirketi 1902 yılında güvenli jilet satmaya başladı ancak kullanıcılar jiletin kesmediğini söyleyerek firmaya olumsuz geri dönüşler yaptı. Gillette yetkilileri mutsuz müşterilerin, jiletin sarılı olduğu kağıdı çıkarmadığını fark etti.
NE KADAR OLDU?
Yeni Zelanda'da karısını dövdüğü için şikayet edilen bir Türk, kendisini "Karımı dövmedim, kolbastı yaptık" diyerek savunalı 11 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Evime çıkan iki tane yol var; biri çok kalabalık bir cadde, diğeri daha tenha.
Süslü püslü olduğum günlerde kalabalık olandan yürümeyi tercih ederken, özensiz giyindiğim makyajsız günlerde diğerinden yürümeyi tercih ediyorum.
TESPİTLİ YORUM
Otobüste ilk defa oturma fırsatı bulan genç, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamadı.