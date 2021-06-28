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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Haziran 2021, Pazartesi

Türkiye’deki futbolcuların takıntılı oldukları forma numaraları

ÇOĞU futbolcu için forma numarası önemlidir ve farklı anlamlar taşır. Sözlük yazarı 'ich', bu numaraları değerlendirmiş.
1) TAKIMIN as kalecisiyim, allah sakatlıkbela vermezse forma benim.
2) EMEKTAR defans oyuncusuyum, jubilem burada.
5) TAKIMDA tekniği en iyi olan oyuncuyum, hocam görev versin gol bile atarım.
7) FIRTINAYIM, saçlarım uzun, e kanattan ben bindirmeyeceksem kim bindirecek.
10) ULAN daha ne diyebilirim? Buyum ben işte. Her maç öncesi yumruk şov işim.
12) YEDEK kaleci olabilirim. Ama ilk fırsatta kaleyi alırım, seneye de 1 numaraya terfi ederim
16) FIRTINA forvetim ama şans vermiyorlar, ah şu 9'u ben giyseydim.
21) GENCİM, güzelim. bu sene transfer oldum İstanbul'a.
30) TAKIMA geç transfer oldum. Numara kalmamıştı bunu verdi malzemeci.
34) İSTANBUL'DAN kiralık olarak geldim bu Anadolu takımına.
45) ASLINDA böyle şeylerle işim olmaz ama kayınpeder çok ısrar etti.
Anlayın, Manisa'dan kız almak zor.
55) ÇOK uzun zaman oldu, takıma giremezsem memleketim belli olsun hemen transferi yapalım.
61) SİZ anlayın damarlarımda akan kanı. Öz çocuğuyum lan ben buranın
91) TAKIMDAKI 10 numara eksiğine böyle zeka dolu gönderme yaptım, seneye de giyemezsem yakarım burayı.
99) BİR amacım yok. Nasıl duruyor diye bakayım dedim. beksiseyler.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
KELEPÇEYLE oynarken kendini kelepçeleyen ve anahtarı bulamayan adam çilingir çağırmak yerine polisten yardım istedi. Adamı kelepçeden kurtaran polisler adamın ödenmemiş kefalet borcu olduğunu fark edince adamı yeniden kelepçelediler.

TESPİTLİ YORUM
@ciksgibiyim Yeşil çayın tadı o kadar kötü ki, vücuda girdiğinde ödemin dayanamayıp intihar ettiğini düşünüyorum.
Yaşama sevincimizi yok ettiği için de zayıflıyor olabiliriz.
Araştırmamı öneririm.

NE KADAR OLDU?
Hadise, Sinan Akçıl'dan ayrıldıktan sonra Akçıl'ın evinin karşısındaki dev bilboardlara kendi posterini astıralı 11 YIL OLDU

AlkışlıYorum
ÇEVRE yolunda 5. viteste son hızla yolculuk yaparken hapşurmamla beraber "Çok yaşa" diyen tam yanımda seyir halindeki Konyalı sürücü; çok naziksin.

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Türkiye’deki futbolcuların takıntılı oldukları forma numaraları
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