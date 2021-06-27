Bir acayip final: The Other Final

2002 yılında FIFA dünya sıralamasında en sonda yer alan iki ülke Bhutan ve Montserrat, özel bir maçta karşı karşıya geldi.

Şimdi Euro 2020 zamanı; futbol, rekabet, güzel oyun, taraftar derken müthiş bir olay var, biraz ondan bahsedelim. Altın Ahududu ödüllerini çoğu kişi duymuştur.

Bu da onun gibi bir şey.

Yıl 2002. FIFA dünya kupası başlayacak ama başka bir yerde başka bir heyecan var. FIFA sıralamasında son iki sırada olan iki ülke için hazırlık maçı organize ediliyor:

30 Haziran 2002:

Bhutan - Montserrat maçı.

Maçı Hollandalı iki reklam ajans ortağı organize ediyor. Hollanda o sene dünya kupasına katılamadığı için başka eğlence bulmuş Hollandalılar. Maçı çok zor organize etmişler, federasyonlar ayarlamakta güçlük çekmişler, hatta bunun bir şaka olduğunu düşünmüşler ki biri diğerini daha önce duymamış.

Maçı ayarlayan Hollandalılardan biri yapmış Bhutan'ın antrenörlüğünü...

Maçtan önceki 4 hafta çalıştırmış takımı.

Maç öncesi iki takım da çok iddialıymış, demeç falan vermiş oyuncular.

Maçı Bhutan 4-0 kazanıyor.

Bhutan'ın tarihinde kazandığı ilk maç. (Daha önce Tibet'i yenmişler ama FIFA, Tibet'i tanımadığı için resmi bir galibiyet değil o.) Bu galibiyetle sondan ikinci sıradaki yerini garantiliyor Bhutan.

FIFA maçı ciddiye alıyor. öyle ki gözlemci gönderdiğine dair duyumlar var.

Goller: Dorji 4', 67', 78'. Chhetri 76' Maçı 15 bine yakın kişi izliyor. Maçın hakemi İngiliz Steve Bennett.

The other final adı verilen bu maç, aynı zamanda aynı adlı bir belgesele konu ediliyor.

Futbol asla sadece futbol değildir.

Eksiseyler.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Michigan'da sarhoş bir hırsız iki kadın hizmetçiyi soymaya kalktı. Ancak kadınlar parayı vermemekte ısrar edince hırsız polis çağıracağını söyledi. Kızlar aldırmayınca adam gerçekten polis çağırdı ve tutuklandı.

TESPİTLİ YORUM

@KurtogluEgemen:

Az önce yolda yürürken sağlık ocağının önünde bir doktor "Aşı oldun mu?" dedi. "Olmadım" dedim.

Gel dedi, aşı yaptı ve gittim.

İlginç zamanlar, doktor adam topluyor sokaktan.

NE KADAR OLDU?

Bir vatandaş Uğur Dündar'ın köye geleceğini duyunca bone ve eldivenle traktör kullanalı 15 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

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