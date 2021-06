Telefonuna şarkı melodileri yüklenen zamanlar

CEP telefonu teknolojisi yeni bir teknoloji olmasa da yaygınlaşması 1990'ların ortalarını bulmuştu.

Amerikan doları üzerinden gelen telefonlar sınırlı sayıda ve pahalı, GSM şirketleri tekel gibiydi.

KISA sürede birkaç firma Türkiye pazarında kendini gösterdi.

Bunların başında Nokia ve Ericsson geliyordu.

CEP telefonları tamamen amacına yönelik kullanılıyordu.

İki özelliği vardı; birini arayıp konuşmak ve mesaj göndermek.

O ÇILGIN akım gençler arasında bir anda hızla yayıldı:

Telefona şarkı eklemek.

ELBETTE bu o kadar kolay değildi. Telefon modeline uygun şarkı notalarını bulmak büyük meseleydi.

BİR arkadaşın popüler yeni bir şarkıyı zil sesi yapmışsa ona yalvarıp melodinin notalarını tek tek telefonuna yazardın.

İşlem tamamlanınca da büyük bir keyifle dinlemeye başlardın.

HER telefonda kayıtlı şarkılardan biri kesinlikle F.D. olurdu.

Çünkü gençlerin sevdiği popüler duygusal şarkıları patlatan sanatçı Feridun Düzağaç'tı.

MELODİ dışında seni bir adım öne geçirecek şeylerden biri de farklı telefon kapakları kullanmaktı.

BU mükemmel teknolojik cihazı korumak ve özenli kullanmak gerekirdi. Bu iş için de kocaman kılıflar biçilmiş kaftandı.

ÖZEL günlerde atılacak toplu SMS'ler için hayatı kolaylaştıran klavyeyi bir kez görenler bir daha bakardı.

TELEFONA fazla melodi kaydedilemediğinden şarkı notaları bir deftere yazılırdı.

İstendiği zaman oradan bakarak tekrar yüklerdin.

CANIN sıkılınca en büyük eğlencen kafana göre bir nota yazıp onun çıkardığı sesi dinlemekti.

Aslında bu şekilde anlamlı bütünler bulabilenler de yok değildi.

DİĞER bir can sıkıntısı giderme ve hatta rekorlara koşma yolu ise yılan oynamaktı.

Saatlerce oynardık.

NOSTALJİK şarkılar ve 2000'lerin başında piyasada olan popüler şarkılar en çok arananlardı.

GERÇEKTEN de her şeyin kıymetli olduğu dönemlerdi. Nasıl olmasın, bir mesaj 2 kontördü.

Çok paralı zamanında ya da çok özel bir durumda art arda mesaj atabilirdin yoksa iki günde harcayıp ay boyunca 1 kontörle ortada kalakalırdın.

MÜZİK kulağı ilkokuldaki blok flütle oluşan bir nesil, gençliğinde bu telefon melodileriyle de müzik kültürü konusunda bir adım daha ilerlemişti. onedio.com

