Çocukluk keyiflerim-2

Parmaklardaki zar tabakasına iğne sokmak.

Yerden yüksek oynamak.

Ortada bir ebe ile kapı önlerinin merdivenleri, kaldırımları kullanılarak oynanılan sobelemece oyunu.

Yolda arkadaşınla giderken topla paslaşıp ilerlemek.

Kağıttan gemi yapıp su birikintilerinde yüzdürmek.

Yine kağıttan yelpaze yapıp serinlemek.

Elleri ters çevirmek koşuluyla gözlük yapmak.

Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek.

Bardak ve iplik ile telefon yapmak.

Kağıdı birkaç kez katlayıp kesmek ve açınca değişik şekiller çıkarmak.

Yoğurt kabı vb. gibi kapları kullanıp çamurdan pasta yapmak.

Top şekerin sapını çiğnemek. Ayrıca top şekeri suya batırıp batırıp yalamak.

Oralet çubuklarını ucunu ıslatıncaya kadar sömürüp, gelmeyince de ucunu kestirtmek.

Yeni çorapların birbirinden ayrılmamasını sağlayan küçük klipslerden küpe yapmak.

Kafamıza annemizin çorabını geçirmeye çalışmak.

Portakal kabuğundan diş yapmak.

Her parmağa mandal takıp freddy gibi olmak.

Mandallardan uçak yapmak.

Karıncaları dövüştürmek.

Gazoz kapağı ve iyi bir mermer taşı bulmak için sokak sokak dolaşmak.

Mermerin gelişmiş versiyonu da içi cam macunu dolu olan kavonoz kapağıdır.

Cam şişenin ağzına üfleyip ses çıkarmaya çalışmak.

Çayı karıştırırken girdap yaratmaya çalışmak.

Amuda kalkıp duvara dayanmak.

Kapı pervazına tırmanmak.

Kafayı demir parmaklıklar içinden geçirip aynı açıyla çıkaramayınca heyecanlanmak.

Korkulukları olan, 1. kattaki evlerin pencerelerine çıkmak.

Çekirdeklerin içini ayıklayıp biriktirmek ve hepsini aynı anda yemek.

Çayın içine bisküvileri ezerek koyup mamaya çevirmek.

Sakızların naylon poşetlerini gerdirip üfleyerek ses çıkarmaya çalışmak.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyada okadar çok elma çeşidi vardır ki, hepsini denemek ortalama 20 yılınızı alır.

NE KADAR OLDU?

Mısırlı bir baba çocuğuna "Facebook" adını koyalı 5 YIL OLDU.

TESPİTLİ YORUM

Renkli göz denilince akla mavi ya da yeşil geliyor. Çünkü kahverengi renk değil,araba motoru.

GÜLÜYORUM

Köylü bir abimiz tarlada çalışıyormuş.

Derken öğlen sıcağında yorulunca şuracıktaki ağacın dibine oturmuş o sırada bi karga gelmiş.

Karga; "Gag" demiş!

Adam;

"Gagmam burası benim tarlam" demiş ..

ALKIŞLIYORUM

Yabancı plakaya alışık olmayan polisimizden bir anons...

"AG Elli dört...

Beş yüz kırk...

Beş binnnn...

Uff! Almancı kardeşim, çek şu arabanı gözünü seveyim" diyen yurdum polisine bir alkışşş...