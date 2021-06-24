Çocukluk keyiflerim-1
KUTU meyve sularını bitirdikten sonra üstüne zıplayıp patlatmak.
KUMU nemli kısmına kadar kazıp sonra tüneller yapmak.
KASETLERİN dönen mekanizmalarıyla oynamak.
YASTIK ve koltuk minderlerden ev inşa etmek.
BARDAK ve iplik ile telefon yapmak.
HALI kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek.
KIŞIN evlerden sarkan buz sarkıtlarını bir değnek aracılığıyla düşürmek.
SOBAYA bir şey atıp yanışını izlemek. Elimizdeki ıslaklığı sobanın üzerine sıçratmak ve hareketlerini izlemek.
İKİ arkadaşla kol kola girip gözleri kapatarak yürümek.
Önümüze gelene yüz tekme...
PİLLERİN uçlarını yalamak.
ELEKTRİK borularından yapılan üfleme aracıyla külah fırlatmak.
EL yumrusuna yerleştirilen yaprağı patlatmak.
SU birikintilerinin buz tutması ve onlara bastırıp çatırdatmak.
KURBAĞA yavruları (iribaş) yakalamak.
SİNEKLERİN kanatlarını koparıp, ilginç deneylerimize alet etmek.
KARINCA yuvasının içine çeşitli yiyecek kalıntıları koymak ve izlemek.
YÜKSEK bir yerden kumun üzerine atlamak.
Genelde ikinci kat ev inşaatı olurdu bu.
KİREMİT ve tuğla taşlarını ezerek tozundan kına yapmak.
METRE ile oynamak ve küçük parçalara ayırdığın metalimsi şeridiyle ses çıkarmak.
EVDEKİ açılmamış Omo kutusunun içini boşaltıp misket aramak.
KOLA kutusunu tam ortadan ezerek ayakkabıya sabitlemek ve yürümek.
AYNI şekilde kutu kolayı ezip, bisikletin arka tekerleğine sıkıştırıp ses çıkartmak.
PATLAK topun içini taşla doldurup başka çocuklara vurmasını söyleyerek şaka yapmak. DEVAMI YARIN
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ailesine şaka yapmak isteyen muzip kadın cenaze şirketi ile anlaşarak, kalp krizi geçirdiğini söyleyerek annesini kandırdı.
Cenazeye gelen aile tabutun başında toplandığı anda kadın aniden ayağa fırladı. Bu esnada kalp krizi geçiren kadının kızı öldü.
NE KADAR OLDU?
'Söz Fato'da' programında bir hayat kadınının intiharını canlandırmak için ikinci kattan atlayan Fatma Girik belini kıralı 26 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
Gece tuvalete giderken oda parfümü pıstt demiyor mu, o an en baba ateist bile şehadet getirip imana gelmezse ben de insan değilim.
AlkışlıYorum
İKİ gün arayla gördüğü aynı bayan doktoru iki farklı kişi sanan ve birini sevip birine gıcık olan bir karım var. Seviyorum kadın seni.
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