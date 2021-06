Uzak mesafe ilişkisi yaşayan çiftler için naçizane 13 tavsiye

ÇOĞU insan uzak mesafe ilişkilerini sağlıksız ve sonu olmayan ilişkiler olarak görür. Sanki, bu durum içindeki çiftler ayrılmaya mecburmuş gibi lanse edilir. Ancak, gerçekten seviyorsan mesafelerin hiçbir anlamı yoktur.

1. ÖNCELİKLE, bu mesafenin bir gün son bulacağına ve mutlaka birlikte olacağınız günlerin geleceğine kendinizi inandırın 2. ARADAKI mesafeyi asla dert etmeyin.

3. GÖZDEN uzak gönülden ırak düsturunu kafanıza takmayın. Sevginiz asla azalmasın.

4. BULUŞTUĞUNUZDA her anın kıymetini bilin.

5. ONA sıkıca, asla bırakmayacakmışçasına sarılın.

6. BİRLİKTE olduğunuz vakitlerde ayrılığın geleceği saati unutun. Her anınızı dolu dolu yaşayın.

7. ONA fırsat bulduğunuz her an "Seni seviyorum" deyin.

8. AYRILMA vakti geldiğinde içiniz burulsa da asla üzüntüye kapılmayın. Karşınızdaki insanın sizi sevdiğini bilin.

9. BOL bol konuşun. İletişimi asla kesmeyin. Onu her gün arayın.

10. MELANKOLIYE asla kapılmayın, ancak onu özlemekten de sakın vazgeçmeyin.

11. ÖZEL günlerinizde bazen yalnız kalacak olsanız da ileride tüm günlerinizin birlikte geçeceğinin farkında olun.

12. ONA olan güveninizi asla kaybetmeyin. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin.

13. YANINIZDA olmasa da kalbi ve ruhuyla her zaman yanınızda. Bunu asla unutmayın.

