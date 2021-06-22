Baba tespitler

HEPİMİZİN babaları ile geçen diyaloglarında babalarımızın ilginç tespitleri ortaya çıkabiliyor.

TIRNAK köklerimdeki ufak ufak deri soyuluyor.

- Vitaminsizliktendir, meyve yemiyorsun ki.

DİŞ etim kanadı.

- Vitaminsizliktendir, meyve yemiyorsun ki.

KOLUM morarmış.

Nereye vurdum ki acaba?

- Vitaminsizliktendir, meyve yemiyorsun ki.

BAŞIM ağrıyor.

- Vitaminsizliktendir, meyve yemiyorsun ki.

DERSLERLE ilgili tespit:

- Futbolu son sene bıraksaydın daha yüksek puan alırdın.

BİR kız arkadaşımın babasının onun kilosu ile ilgili tespiti:

- Kızım köşeyi dönüyosun. Popon 2 dakika sonra geliyo arkandan.

POŞET çay içen baba:

- Bu içtiğim çaysa ben de İngiliz Milli Takımı'nın sol bekiyim.

ODANIN dağınıklığı:

- Ben şimdi anladım biz niye bu kadar çöp vergisi ödüyoruz.

Bütün mahallenin çöpü bu odadan çıkıyor çünkü!

OKUL:

- Adam olsun diye üniversiteye gönderdik. saçını uzattı geldi.

İŞ:

- Senin yaptığın işten adam olan bir adam göster, Taksim Meydanı'na çıkıp "Ben eşeğim" diye bağırırım.

MÜZİK:

- Boşa aldık sana o gitarı. Sen kim müzisyen olmak kim?

UZUN saçlı ve Rock'çı olan arkadaşlarımı görünce:

- Hep o hippi çocuklar bu hale getirdi seni.

SANIRIM grip oldum ben:

- Bilgisayar başında oturmaktan virüs kapmışsındır.

BÖBREKLERİM ağrıyor benim:

- Bilgisayar başında otururken camları açarsan karşılıklı eser öyle olursun.

BANA kızan babam:

- Senin yerine bir inek besleseydim, bari etinden, sütünden yararlanırdım.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler, 1984'te radyodan eski bir Aerosmith şarkısı duymuş, fakat o dönem yoğun olarak kullandığı uyuşturucu, hafızasını mahvettiği için şarkıyı hatırlamamış. Grup üyelerine şarkıyı dinletip, "Yeni albümde bu şarkıyı yorumlasak mı?" deyince gitarist Joe Perry'nin tepkisi şöyle olmuş: Bu zaten bizim şarkımız dangalak...

TESPİTLİ YORUM

@gayerocks

Dil öğrenecektim evde dururken bildiğim dilleri unuttum, Türkçe dahil...

ALKIŞLIYORUM

@hasanise

TEMİZLİKÇİ ablamız 12'de geliyor, gelince kendine Türk kahvesi yapıp sigara yakıyor. Dizisini açıyor, bir saat evde takılıyor. Bana "Yatacaksan böyle al bi bez, yardım et" dedi. "Çıkıcam birazdan" dedim. "İyi o zaman gece 11'den önce eve gelme" dedi. Sıfır şaka.