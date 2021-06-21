Zenginseniz boşanmayın

O kadar çalış, didin, para kazan. Sonra da mahkeme servetinin yarısını eşine versin. Bu arkadaşların yüreklerindeki acıyı tahmin etmek mümkün değil...

TIGER Woods ve Elin Nordegren (100 milyon dolar)

GREG Norman ve Laura Andrassy (103 milyon dolar)

GARTH Brooks ve Sandy Mahl (125 milyon dolar)

FRANK ve Jamie McCourt (130 milyon dolar)

NEIL DIAMOND ve Marcia Murphey (150 milyon dolar)

SAMATHUR Li Kinkan ve Florence Tsang-Chiuwing (157 milyon dolar)

BORIS Berezovsky ve Galina Besharova (160 milyon dolar)

MICHAEL ve Juanita Jordan (168 milyon dolar)

MICHAEL ve Maya Polsky (184 milyon dolar)

CHARLES Fipke ve Marlene Fipke (200 milyon dolar)

ROMAN ve Irina Abramovich (300 milyon dolar)

ROBERT Johnson ve Sheila Crump (400 milyon dolar)

MEL ve Robyn Moore Gibson (425 milyon dolar)

CRAIG ve Wendy McCaw (460 milyon dolar)

STEVE Wynn ve Elaine Pascal (740 milyon dolar)

ADNAN ve Süreyya Kaşıkçı (874 milyon dolar)

BERNIE Ecclestone ve Slavica Ecclestone (1 Milyar dolar)

RUPERT Murdoch ve Anna Maria Torv (1.7 milyar dolar)

RUPERT Murdoch ve Wendi Deng (2 milyar dolar)

ALEC ve Jocelyn Wildenstein (2.5 milyar dolar)

DMITRY Rybolovlev ve Elena Rybolovleva (4.5 milyar) haberself.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Arjantin 2001 yılında 10 günde 4 başbakan değiştirdi.

NE KADAR OLDU?

Manisa'da resmi olarak kayınpederi ile evlenen damat, eşi ile birlikte yalnışlığın düzeltilmesi için tekrar nikah dairesinin yolunu tutalı 2 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@yemencankan

Karpuza o kadar vurdum ki manav araya girmek zorunda kaldı.

ALKIŞLIYORUM

YAKINDA kardeşi doğacak olan 5 yaşındaki yeğenime kıskanmasın diye soruyorum:

"Ahmet kardeşin gelirken sana hangi oyuncaktan getirsin?" İki göz bilgisayar ekranında, bir el mouse üzerinde oyun oynarken cevap veriyor:

Annemin karnında oyuncakçı dükkanı mı var Allah Allah, nasıl getirsin bebek oyuncağı?