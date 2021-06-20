Babalarımız

ÖNCELİKLE hayatta olan, olmayan tüm babaların, Babalar Günü'nü kutlarım...

Atlet olmazsa olmazdır: Piknikte, pazar günleri evde mutlaka kullanılır.

Mangal yapabilme yetisi: Herhalde çocuk doğar doğmaz bir anda bahşediliyor bu yetenek gizliden gizliye. Başka bir açıklaması olamaz.

Kumandaya sahip olma: Eve gelince Magneto'nun demirleri çekmesi gibi bir anda kumanda eline yapışır ve yatana kadar düşmez o elden.

Her zaman her durumda çay içmesi ve yapabilmesi: Baba demek ince belli bardakta demli bir çay içen adam demektir.

Çocukları bir iş bulup çalışana kadar elinde olan para gücü: Hal böyle olunca siz babanızdan para koparabilmek adına türlü şirinlikler ve şebeklikler yapıyorsunuz.

Alet çantası: Bir babada olmazsa olmaz durumundaki eşyalardan biri de alet çantasıdır.

Spor kanalları: Bir tartışma programı açılır, sabaha kadar izlenir, laf atılır, futbola küfredilir.

"Bakarız" kelimesi: Herkesin babasında bulunan, hayattan bezdiren, sinir katsayısını eksponansiyel olarak arttıran kelime...

Menemen yapabilme yetisi: Annenin olmadığı zamanlarda döktüre döktüre yaparlar. Parmaklar ile birlikte yenir.

Pazar sabahı izlenen kovboy filmleri: Şimdi yok ama çoğumuzun babasından biliyoruz. Uyuya kalıp sonunu getiremeseler de açmadan edemiyorlar.

Delip geçen, sindiren bakış: O bakışla anlarsınız kızdığını. Bütün olayı bitirir o bakışlar.

Tamir, tadilat işleri: "Ne gerek var ona para vermeye, tamirciye" nidalarıyla kendi işlerini kendileri yaparlar.

Televizyon karşısında uyuya kalmak:Aslında uyumuyorlar, gözlerini dinlendiriyorlar...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kafasını kuma gömen şey nedir?

Devekuşu yanlış cevap... Asla bir devekuşunun kafasını kuma gömdüğü görülmemiştir.

Bunu yapsaydı boğulurdu.

Bir tehlikeyle karşılaştığında her aklı başında hayvan gibi devekuşu da var gücüyle kaçar...

NE KADAR OLDU?

Türk işadamı Uğur C, Ferrari'sine LPG taktırmak isteyince 145 bin euro'luk otomobili şirket tarafından elinden alınalı 15 YIL OLDU.

TESPİTLİ YORUM

Her zaman 'Kaçan kovalanır' denir ama belki de kovalanıldığı için kaçılıyordur. Yani biz dursak o da duracaktır.

ALKIŞLIYORUM

KARDEŞİMLE kabir azabı hakkında konuşuyoruz.

''Bende klostrofobi var, ne yapacağım?'' diyor kardeşim.

Sohbetimize kulak kabartmış babamdan cevap gecikmiyor:

''Rica edersin, ifadeni dışarıda alırlar.''