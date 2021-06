Almancı akrabalarımız

BİZİM rüyamıza bile girmeyen arabalarla gelirler.

Arabalar genelde ya kiralık ya da ödünç alınmış olmasına rağmen bu gerçeği yıllar boyu kimse dillendirmez. Araba fabrikasının sahibi edasıyla sürekli arabadan bahsederler.

GELİŞLERİ inanılmaz büyük bir başarıymış gibi sevinçle beklenirler.

Gece de gündüz de olsa gelecek akrabalar beklenir.

Geldiklerinde devlet büyüğü gibi karşılanır ve ağırlanır.

BEYAZ çikolatanın var olduğu dönem sadece onların tatile geldiği zamanlardır.

İthal ikameci politikadan nasibini alanlar böyle ithal eşya veya lezzetlerle ancak Almancı akraba ziyaretlerinde bir araya gelebilirlerdi.

ÖZEL konuşmak istediklerinde oda değiştirmek yerine konuştukları dili değiştirirler.

Bir anda Almanca veya Fransızca konuşulmaya başlanınca bizlere ayıp edilirdi ama onlar misafir diye çoğu seferinde alttan alınırdı.

PORTBAGAJIN hediyelerle dolu olduğu sanılır.

Araba kalabalık olduğundan ve binlerce kilometre yol gelindiğinden değil de sırf bize getirilen hediyelerle dolu sanırdık.

AKILLARINA gelen her yere Türk bayrağı koyarlar.

Bayrak meselesi memleket hasretlerini ve unutmadıkları kimliklerini sembolize ederdi.

ÜLKENİN hip-hopla tanışmasında büyük katkıları vardır.

Hip-hop pantolonları ve bize dinlettikleri rap şarkılarla toplum olarak pop müzikten rap müziğe yumuşak bir geçiş yaptık.

SAÇ stilleri her zaman yadırganır.

Biz, 3 numara ya da subay traşı olurken, bu kadar iddialı bir tarzla gelmelerini elbette yadırgardık.

AVRUPA'DAKİ fabrikaların muazzam işleyişi üzerine milyonlarca örnek verirler.

Her seferinde onlar şaşkın göründüğü için, anlattıklarına sen de şaşırmış gibi görünmen gerekirdi.

ZİNCİR kolye ya da benzeri bir takı olmadan asla dışarı çıkmazlar.

Abartılı kolye ya da yüzükler onlar için çorap kadar normal bir eşyadır.

SINIRI geçtikten sonra her yerde VIP hizmetle karşılanırlar.

Mesela sen tam berberde sıranı beklemiş ve koltuğa oturacakken lüks bir arabayla yanaşan Almancı senden önce traş olup çıkardı.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Cornetto dondurmasının dibindeki çikolata aslında üretim hatasıdır. Mühendisler bu üretim hatasını çözdü fakat insanlar tarafından popüler olduğunda muhafaza ettiler.

NE KADAR OLDU?

Antalya'nın Etiler Mahallesi'ndeki halk, 2 yıldan beri çalışmayan üst geçitin yürüyen merdivenleri için imam getirip dua ettireli 9 YIL OLDU.

TESPİTLİ YORUM

Kızlara "9. senfoniyi senin için besteledim' desen "İlk sekizi kime besteledin?" diye sorar.

ALKIŞLIYORUM

Bir alkış da 59 yaşındaki annemi, evet doğru duydunuz; annemi telefonla aramak suretiyle askere çağıran askerlik şubesi yetkililerine istiyorum.

Eee kadın ne desin; "Vatanın bana ihtiyacı varsa seve seve giderim" dedi.