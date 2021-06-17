Pazarlamanın tarifi

BİR profesör, yüksek lisans öğrencilerine pazarlama kavramlarını anlatıyordu:



KATILDIĞINIZ bir partide büyüleyici bir kız gördünüz ve yanına giderek, 'Çok zenginim. Evlen benimle!' dediniz. Bu doğrudan pazarlamadır.

BİR grup arkadaşınızla katıldığınız partide büyüleyici bir kız gördünüz. Arkadaşlarınızdan biri kızın yanına gitti ve sizi işaret ederek kıza 'O çok zengin. Evlen onunla!' dedi. Bu, reklamdır.

KATILDIĞINIZ partide büyüleyici bir kız gördünüz ve yanına gidip telefon numarasını aldınız. Ertesi gün arayıp 'Çok zenginim. Evlen benimle!' dediniz. Bu, tele pazarlamadır.

KATILDIĞINIZ partide büyüleyici bir kız gördünüz.

Ona doğru yürüyüp arabanın kapısını açtınız, çantasını düşürünce eğilip aldınız, küçük bir gezinti teklif ettiniz ve sonra 'Çok zenginim. Benimle evlenir misin?' dediniz. Bu, halkla ilişkilerdir.

KATILDIĞINIZ bir partide büyüleyici bir kız gördünüz. Yanınıza geldi ve 'Duyduğuma göre çok zenginmişsiniz. Benimle evlenir misiniz?' dedi. Bu, marka bilinirliğidir.

KATILDIĞINIZ bir partide büyüleyici bir kız gördünüz. Yanına yaklaşıp 'Ben çok zenginim. Evlen benimle!' dediniz. Suratınıza okkalı bir tokat yapıştırdı. Bu, müşteri geribildirimidir.

KATILDIĞINIZ bir partide büyüleyici bir kız gördünüz. Yanına yaklaşıp 'Ben çok zenginim. Evlen benimle!' dediniz. O da sizi kocasıyla tanıştırdı. Bu, arz-talep uyuşmazlığıdır.

KATILDIĞINIZ bir partide büyüleyici bir kız gördünüz. Yanına yaklaştınız, ama siz bir şeyler söyleyemeden önce biri gelip ona 'Ben çok zenginim. Benimle evlenir misin?' dedi ve kız onunla gitti. Bu, sizin pazar payınıza göz koyan rekabettir.

KATILDIĞINIZ bir partide büyüleyici bir kız gördünüz. Tam 'Ben çok zenginim, evlen benimle!' diyecekken karınız geldi. Bu, yeni pazarlara girememektir...

LÜZUMSUZ BİLGiLER

Bruce Willis'in Friends'te Jennifer Aniston'ın erkek arkadaşını 3 bölüm oynamayı kabul etmesinin tek nedeni bir iddiayı kaybetmiş olmasıydı. Fakat Willis bu rolüyle Emmy kazandı. Ödülüyle gelen parayı ise 5 farklı yardım kuruluşuna bağışladı.

NE KADAR OLDU?

Muğla'da Datça Emniyet Müdürü, Coronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir vatandaşı ATM'den para çekerken görünce "Bin TL fazla çek" diyeli 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Her tişört bir gün el bezi olmaya mahkumdur.

ALKIŞLIYORUM

PARA isteyince babasının "Paraları kızlarla yiyorsun değil mi?" sorusuna, "Erkeklerle yeseydim daha mı iyi olurdu?" diyerek cevap veren yeğenimi ben alkışladım, siz de alkışlar mısınız bilemem!