İlginç isimli yemeklerimiz

Kekler artık ağlamasın "AĞLAYAN KEK": Sen kalk, çikolatası üzerinden akan, bir bakanı bir kez daha baktıran, kokusuyla insanı kendinden alan, lezzetiyle yakan mis gibi bir kek yap, sonra git o keki ağlat. Hiç yakıştı mı şimdi bu?

Yapılacak iş miydi "KISIR": Bir kere, centilmenliğe sığmıyor.

Yok daha neler "DUL AVRAT ÇORBASI": Dul bırakmışız zavallı çorbayı. Olmadı...

Olmuşken kepçe olsun bari "KULAK": Birisi çıkıp buna kulak diyelim demiş, kimse de kulak asmamış. Canımız sağolsun.

Neresi neresi "AĞZI YUMUK": Bakın, şimdi bu güzelim börek kalkıp 'Neden bana bu ismi koydunuz?' diye ağız burun dalsa hepimize, haklıdır.

Çekinme, rahatlarsın "KUSKUS": Çok kötüyüm.

Afedersiniz "ŞILLIK TATLISI": Ben sizin akıl hocalarınızı da tanıyorum.

Etme, eyleme "MAFİŞ TATLISI": Efendi gibi hamur kızartması diyememişiz. İlla ki, bi şakalar bi komiklikler.

Abi sandviçleri kim hazırladı "YENGEN": Ben hayatımda böyle bir sahiplenme görmedim.

Peki ama neden "ELİ BÖĞRÜNDE": Şekli şemali benzese 'eli böğründe'yi anlardık. Bildiğin fırın yemeği bu ayol!

Bak şimdi "KUYRUĞU SULU": Yemeğin bir tarafı sulu olacaksa, bu kısım kuyruk olmalıydı zaten. Bravo!

Olmasaydı napardık "KERHANE TATLISI": Bunun bir de müdürü var. Ama o ayrı konu.

Hepimiz hesap vereceğiz "KÖPOĞLU": Dizisi çekilse kendisini Kenan İmirzalıoğlu canlandırır. Öyle yakışıklı meze.

O da nesi "KELEDOŞ": Bakınız: Kelecoş, Gelecoş. Tüm alternatifler birbirinden özel!

Bu kadarı da ayıptır "EBEM KÖFTESİ": Ay bana bi gülme geliyor hafiften.

Tövbe tövbe "GENÇ KIZ RÜYASI": Dikkatinizi cezbederim, bu tatlı, içeriğinde bütün bir muz da barındırıyor.

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Sivrisinek spreyleri sinekleri kovmaz. Sizi gizler. Sivrisineğin alıcılarını bloke ederek sizin orada olduğunuzu anlamasını engeller.

NE KADAR OLDU?

Adanalı dizisinde komada olan Yavuz adlı kahramanı Adana kebap koklatılarak komadan çıkartılalı 12 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@daimbahar

Fesleğene çok saygı duyuyorum. kokusunu alabilmek için başını okşaman lazım, diğer çiçekler gibi enayi değil.

ALKIŞLIYORUM

@berrakue

İŞ konuştuğum görüşmede her şey harika giderken telefonu yanlışlıkla, aşırı neşeli bi şekilde "HADİ BAYBAYYYY" diye kapattım.

@forkliftoglu

1.5 senedir evden çalışıyorum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bugün günlerden ne?