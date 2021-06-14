90’larda çocuk olanların ergenliğini çürütmüş şeyler-2

KANAL listesinin yenilenip durduğu o günlerde, binlerce bozuk kanalın içerisindeki bitmek bilmeyen kanal arayışları:

Bu görüntü yüzünden kör olmanın eşiğine kaç kez geldik acaba?

ÇAKMA gökyüzü altında mışıl mışıl uyku bölünmesi:

Fosforlu yıldızların altında uyuma fikri oldukçe güzeldi, bir de pıtır pıtır üstümüze düşmeseler...

BANTLARLA tutmayan onlarca poster:

Her yerine bantlar yapıştırırsınız ki gece bir anda kafanıza inmesin ya da bir şeylerin üstüne devirip gürültüyle sizi uyandırmasın. Ama nafile, bir süre tutar, eninde sonunda o kaçınılmaz düşüş yaşanırdı.

UÇ uca geçen o kurşun kalemler:

Sırf güzel gözüküyor diye özenip alınıp, uç değiştirirken bir tanesi kaybolunca işe yaramayan, çöpe giden kalemler sinsilesi.

İNTERNET paylaşım sitelerinde bir şeyler indirebilmek için karşı tarafın çevrimiçi olmasını beklemek:

Alt tarafı 1 saat sürecek bir indirme işlemi için bazen günlerce beklenirdi, karşı taraf internete girsin de o dosya bilgisayara insin...

SÜREKLİ kopan, çevirmeli internet:

Paralel hattan biri ararsa kopar, anneniz kablo ile oynarsa kopar, canı ister kopar, istemez yine kopar... Bir de o beyninize işleyen çevirme sesi!

"YENİ mesaj için yer yok":

Tam mesaj beklediğiniz o an, "Yeni mesaj için yer yok" yazısı karşınıza çıkar! Hafızayı boşaltıp bekle dur ki tekrar gelsin...

ELLERİNE kıymık bata bata kaydırağa ulaşmak:

Ne kadar da görkemli duruyor değil mi? Peki ya o ellerimize batan kıymıklar ne olacak?

BİTİK pilleri dişleye dişleye çalıştırmak:

Yanınızda yedek pil yoktur, yenisini alana kadar önce bir ısıtma turuyla çalıştırır, en sonunda dişleye dişleye son demini harcarsınız.

Yeni nesil bilir mi ki?

OYNAMAYA başladıktan 5 dakika sonra birbirine dolaşan oyun yayı:

Alırsınız, oynamaya başlarsınız.

5 dakika, sadece 5 dakika sonra açılması imkansız düğüme dönüşür. Aynen çöpe...

SIRF meraktan ya da içini temizlemek için açtığınızda, o topun kaybolması:

Bütün işlevi gitti demektir, ara ki bulasın... onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Japonya'daki sinemalarda film bittikten sonra akan tüm yazılar bitene kadar ışıklar açılmıyor ve kimse salondan dışarıya çıkmıyor. Bu konuda epey saygılılar.

NE KADAR OLDU?

İzmir'de bir vatandaş, 4 oğluna sırasıyla "Bismil, Lahir, Rahmani ve Rahim" isimlerini koyarak besmeleyi tamamlayalı 57 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@ltugbanur

Tek başıma eve çıkıyorum.

Sıfır eşya almak istediğimi söylediğimde tek bir tepki var; "Evlenince alırsın." Niye? Ben sıfıra layık değil miyim?

Açılış için koca mı lazım?

ALKIŞLIYORUM

KIZ çocukların babalarına düşkün olduğunu duymuştum ve şu an yaşıyorum.

Ama 16 aylık kızım meme diye babasına gittiğinden beri bu işte bir terslik olduğunu düşünüyorum.