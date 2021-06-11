Alfa, beta, omega, delta, sigma ve gamma erkekler

EKŞİ sözlük yazarı limonlu cheesecake erkekleri ele almış.

Alfa Erkek; Şirketin yakışıklı, zeki, karizmatik, zengin patronudur. Takım elbiselidir. Kadınlar peşinde koşar ama o buna önem vermez. Günübirlik ilişkiler yaşar. Kendi gibi alfa özelliklerde bir kadın karşısına çıkmadığı sürece kadınlara değer vermeyecektir.

Beta Erkek; Şirkette çalışan çalışkan, yetenekli orta düzey yöneticidir. Kültürlü ve entelektüeldir. Kadınlara saygı duyar. Hayatının kadınını arar. Görüştüğü kadına romantik jestler yapar.

Omega Erkekler; Şirketle freelance projeler yapan kendi çalışma düzenini kendi belirleyen, zeki, yetenekli, yakışıklı meslek uzmanıdır. Alternatif giyimlidir. Kadınların ilgisini çeker ama bir sürü kadının ortasında değildir. Daha seçicidir.

Delta Erkek; Patronun yalakası, kendi işini başkalarına yıkmaya çalışan şirket çalışanıdır. Kadınlarla çok iyi bir iletişimi yoktur. kadınlarla iyi iletişimi olan erkeklere ve kadınlara saldırganca davranma eğilimi vardır. Erkek ortamlarında kadınlara yönelik nefret söyleminde bulunur.

Alfa gibi görünmeye çalışır ama hıyar gibi görünüp kendini rezil eder.

Sigma Erkek; Patronla iş dışında da arkadaşlığı olan, müşterilerle ve çözüm ortaklarıyla doğrudan temas kuran, iş bitirici, cool yöneticidir.

İnsanlar kendisinden "Şeytan tüyü var onda" diye bahseder. Kadınların ilgi odağı olmasa da istediği kadının ilgisini cool ve gizemli tavrıyla çeker.

Gamma Erkek; İt gibi çalışan bilgisayar kurdudur. Bu konuda yeteneklidir. Ama sosyal açıdan çok dışa dönük değildir. Cuma iş çıkışı tüm şirket organizasyona gittiğinde ayıp olmasın diye yarım saat takılıp evde arkadaşıyla playstation oynar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çin'in Guangzhou Baiyun havalimanında bir adamın bavulunun ağırlık sınırını aşması üzerine para vermek istemeyen yolcu 60 tişörtü ve 9 patolonu üst üste giymiştir.

NE KADAR OLDU?

Ortaoyuncular'ın Nazi kostümleriyle "Kimlik bitte" diyerek Taksim'de yaptıkları kimlik kontrolünde sadece bir kişi itiraz edeli 33 YIL OLDU

TESPİTLi YORUM

Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler günde altı kez yalan söyler. Yani kadınlara göre iki kat daha fazla.

ALKIŞLIYORUM

İZDİVAÇ programında geçen bir diyalog.

Yaşlı teyze:

Ne iş yapıyosunuz?

Yaşlı amca:

Emekliyim, 1 evim var.

Kira derdim yok, yaşayıp gidiyorum.

Yaşlı teyze: İyi bakalım. Banyo da küvetiniz var mı? Yaşlı amca:

Hee var. Ama sığmazsın sen..