Bir zamanlar hayatımızdaydılar

BİR 10-15 yıl kadar önce 'Onlarsız bir hayat düşünemediğimiz' eşyalara dönüp bir bakalım istedik.

Kasetler: CD'ymiş, iTunes'dan indirmeymiş falan bilmezdik. Tarih oldu.

mIRC: Chat kanalları, kanal kurucusu, "op" olma, "mod" olma hevesleri, sürekli birini düşürmeye çalışmak ve türlü türlü insan tipleriyle o zamanın WhatsApp'ı sayılan mIRC.

Teletext: Eciş bücüş harfleriyle o zamanın "index"ini gösteren, bazen küçük oyunlarla bizi eğlendiren internet tadı yaşatan televizyon teknolojisi.

Yaylı telefon askıları: Dandik 3310'larımızı, 5110'larımızı takıp boynumuza astığımız askılar. Ve çalmadan önce haber veren telefon arkasına yapıştırılan yapışkan bantlar.

ICQ: Güzel bir numaram olsun diyerek gerekirse onlarca kez üye olunan, o zamanların "msn"iydi ICQ.

Klavyeli telefonu olan arkadaşı ölümüne kıskanmak: Şu telefonun cool'luğuna bakar mısınız?

Çevirmeli bağlantı: İnternete girdiğin kadarını ödediğin, telefon çalınca ya da açılınca kopan bir özgün bağlantı stiliydi çevirmeli bağlantı.

MSN Messenger: Bağlanmaya çalışırken karşılıklı dönen bir yeşil bir mavi adamıyla MSN. Nicklere şarkı sözü yazmak, listenin en başında çıkmak için adının başına tırnak işareti koymak, renkli nickler, sonradan gelen statüs kutucuğuna yazılan "burada yokum" mesajları...

Walkman: Muhtemelen yüzyılın icadı falan zannettiğimiz, aşırı pratik olduğuna inandığımız, iPod'lardan, telefonlardan önce bize bangır bangır müzik keyfi yaşatan, kemere takılan walkmanlarımız..

Yonja: Türk işi ilk başarılı Facebook'lardan. Testimonial yazılırdı arkadaşlar tarafından birbirlerine, profile müzikler eklenirdi vs.

Limewire, eDonkey, Kazaa vb.: Mp3 indirmenin en hızlı yollarından olan p2p paylaşım programları.

Süper baba, Bizimkiler, Sıdıka, Karate Can, Böyle Mi Olacaktı?, Kara Melek,: Süper baba, Bizimkiler, Sıdıka, Karate Can, Böyle Mi Olacaktı?, Kara Melek,

CARTEL: Cartel bir numara, en büyük.

Disketler: Ufak dünya tatlısı bu yaratıkların hafızası o kadar azdı ki, ona rağmen bilgi taşımanın yegane yollarındandı.

Günümüzün USB si. Onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ohio Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sık selfie çeken erkeklerin ortalamadan daha fazla psikopat eğilimleri olduğu ortaya çıktı.

NE KADAR OLDU?

Naşa Beldesi Cumhuriyet Mahallesi muhtarı M. Arslan, orta öğretim sınavına girecek öğrencilerin annelerine, çocuklarıyla ilgilenmeleri için bir yıl misafirliğe gitme yasağı koyalı 13 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Evde böcek görmek sorun değil. Asıl sorun böceği aynı yerde görmeyince başlıyor.

ALKIŞLIYORUM

HADİ banyoda abdest alırken yanıma gelip "Abdest mi alıyorsun?" diye sordun; cevap vermeyince, "Neden beni ciddiye alıp cevap vermiyorsun?" diye bana sitem ettin anladım. Peki "Abdest alıyorum anne!" deyince "Abdest alırken konuşulmaz!

Sana bunu kaç kere söyledim!" diye bana neden kızdın? Offf anne offf!.