Satış danışmanlarının sinir olduğu şeyler
1. ARTIK klasikleşen "Bunun devamı yok mu?
Hangi mağazalarda var? Hiç mi yok?" soruları.
Müşteri asla bir ürünün kalmadığına inanmaz.
Kesinlikle depoda bir yerde o ürün saklanıyordur.
2. NE kadar self-servis bir mağazadada çalışsanız saatlerce ilgi isteyen müşteriler.
Birde kişisel prim olduğunu düşünüp seni zengin edicem havasına bürünürler ya...
3. YENİ topladığınızı gördüğü halde her yeri dağıtan müşteriler.
Birde kapanış yaklaştıysa daha da sinir bozucu.
4. BİR müşteriyle ilgilendiğinizi gördüğü halde ısrarla soru soran müşteriler.
Özellikle bayram arifeleri sayı 5'e kadar çıkabiliyor.
5. SABAHCIYSANIZ eğer AVM daha açılmadan oluşan sırayı görmek.
Hep merak ederler, sabah uykusundan daha çekici gelen şey nedir diye. Bazen aynı insanları neredeyse haftanın her günü görürsünüz.
6. KABİNE sayısız ürünle giren müşteriler.
Genellikle de bu ürünlerin çok azı veya hiçbiri satın alınmaz. Geriye dağıtılması gereken yığınla kıyafet kalır.
7. BİTMİŞ içeceklerin kutularını çöpe atmak yerine müsait bulduğu bir yere koyan müşteriler..
Çünkü onları çöpe atmak çalışanların görevidir. onedio.com.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yetişkin bir insan, ömrü boyunca uzaktan kumandanın tuşlarına basarken yaptığı baş parmak hareketine harcadığı toplam enerjiyle bir su aygırını kaldırıp 3 metre havaya fırlatabilir...
NE KADAR OLDU?
Amerikalı Hip Hop sanatçısı Gina Loring'in Edirne'de verdiği ücretsiz halk konserine hiç kimse gitmeyeli 13 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
Özel bir etkinlik söz konusu olduğunda düz saçlılar saçına dalga yapıyor, dalgalı saçları olanlar da düzleştiriyor.
Kısacası kendi sahip olduklarımız başkalarını imrendirirken biz hep elimizde olmayanını istiyoruz...
AlkışlıYorum
@ladinkayin YILBAŞI akşamı aileler toplandık.
Arkadaşın tosun bir oğlu var zeytinyağlı sarmaları patlayana kadar yedi. Gece bitti vedalaşacağız bi baktık tosunun cepler şişik. Annesi ne oğlum bu diye çocuğun cebine elini atınca anladık ki kalan sarmaları da ceplerine doldurmuş.
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