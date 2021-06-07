Salonumuzda duran samimi ve nostaljik 15 aksesuar- 2

Yaz tatilini unutulmaz kılmak amacıyla alınmış hatıra kül tablası.

BODRUM olur, Alanya olur, Çeşme olur fark etmez. Bu kül tablalarının çeşit çeşit tatil anısı içerenleri mevcuttur. Ve çoğu evde rahatlıkla görebileceğiniz aksesuarlardan bir tanesidir.

Neredeyse Bülent Ersoy kadar büyük ebatlı duvar yelpazesi.

ÖZELLİKLE 90'ların başında moda olan bu aksesuar, modernleşme çabaları içinde olan birçok ev dekorasyonunun yardımcısıydı. Eve mistik bir hava katan bu yelpazeler sayesinde hepimiz biraz Japon olduk zamanında.

Sanki içeride birileri yaşıyormuş gibi görünen Safranbolu evi lambası.

YA şu mimarinin güzelliğine bir bakar mısınız? İnsan gördükçe sanki o evde yaşıyormuş gibi hissediyor kendini. İçine döşenen elektrik tesisatı sayesinde de köşede duran bir gece lambası olarak kullanıldı bir dönem. Sonra unutulup kenara atıldı.

Vitrindeki bardakların yanında duran telkari işlemeli minyatür takunya.

HANİ nasıl Barbie bebeklerin ayakkabısı, elbisesi olur, bu da kesin birilerinin takunyası.

Ancak bu kadar küçük takunyaya uygun ayak herhalde yeryüzünde yok. Üstündeki telkari işi oldukça kıymetli olduğu için herhalde bu kadar değerli bir bibloydu.

Sorumluluğu üstünden atmak konusunda bir dünya markası olan üç maymun kardeşler.

GÖRMEMİŞLER, duymamışlar, bilmiyorlarmış...

Bak sen şu işe bak! Halbuki evin en görüş mesafesi açık yerinde duruyorlardı! Şu biblonun bir gün birileri için hayat felsefesi olacağını kim bilebilirdi peki?

Aşklarının doruk noktasında oldukları her halinden belli, öpüşen seramik bireyler.

HERKESİN Hollanda'ya giden bir akrabası vardır ve bu bibloyu mutlak suretle memlekette bulunan akrabalarına hediye etmiştir. Televizyonda öpüşme sahnesi çıkınca kanal değiştiren ailenin, salonun en güzel yerinde duran bibloları bu. Şimdi kesin çoluk çocuğa karşmışlardır...

Salonun irtifası en yüksek yerine konulmuş el yapımı gemi maketi.

GENELLİKLE cezaevleri gibi yerlerde el işi olarak yapılan bu gemiler, aile bireylerine hediye olarak verilmiştir. Bir süre büfenin üstünde sergilendikten sonra artık tozlanıyor diye mi nedir, kütüphanenin ya da vitrinin en üstüne kaldırılır. Onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Alaska, Talkeetna'da Stubbs isimli bir kedi 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyordu.

NE KADAR OLDU?

Hakan Çalhanoğlu, Jurgen Klopp'un, "Oradan taksi 50 euro yazar" dediği yerden Dortmund'a gol atalı 7 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@eykeze

Annenize nasıl dert anlatabiliyorsunuz?

Yaşamak istemiyorum diyorum, "Salak mısın hayvan olma" diyor.

ALKIŞLIYORUM

@kielfida

Kızımı uyutmaya çalışıyorum, dönüp bana "anne bis napiyos" diyo...

Bilmiyorum kızım deniyorum işte bi şeyler...

@allisreborn

Üst komşunun kedisi sürekli miyavlıyor bunda bir sorun yok ama her miyavladığında sahibi de miyavlıyor neden?