Salonumuzda duran samimi ve nostaljik 15 aksesuar- 1

SEHPANIN üstünde gezintiye çıkan 7 bireyli fil ailesi:

Bu biblonun bereket, kazanç gibi anlamları olduğuna inanıldığı için ev hanımları tarafından "Aman Ali Rıza Bey, evimizin bereketi kaçmasın" hissiyle sehpaya konulur. Her birinin tozunu alırken de asla üşenmezler.

NEVŞEHİR-Ürgüp tarafına giden bir tanıdığın hediye ettiği süslü bez bebek:

Bu bebeğin süksesi size yemin ediyorum cillop gibi Barbie'lerde yoktu. Rengarenk giydirilmiş, özenle boyanmış bu bebeklerle kesinlikle çocuklar oynayamazdı.

O kadar güzeldi ki, yeri vitrinin en görünen tarafıydı.

Vallahi özledim şimdi.

DUVARDA birbirlerine bakarak bir ömür geçiren siyahi kız ve erkek:

Bu tatlı çiftimiz, birbirine baka baka kararanlardan. Uzun yıllar duvarda asılı kalıp gık çıkartmadılar kimseye. O kulaklarındaki küpelerin güzelliğini ise diyecek yok.

Nerdesiniz sempatik çiftimiz?

DEVASA boyutuyla Gulyabani'nin olduğunu düşündüğümüz iri taneli tesbih:

Bu cam tesbihlerin bir de ahşap olanları vardı bilmem hatırlar mısınız? Her ikisi de çocukken bir miktar bizim tırsmamıza sebep oluyordu kesinlikle. Cam olanlarını bazı ev hanımları, masanın örtüsünün üstüne koyarak değişik bir dekorasyon da yapıyordu.

ANCAK bir devin zamanı kontrol etmek amacıyla kullanabileceği kol saati görünümlü duvar saati:

Ne havalıydı zamanında be!

Tam olarak, döneminin en tasarım parçasıydı diyebiliriz bu saat için. Özellikle altın görünümlü olanlar, salona ayrı bir hava katıyordu. Şimdi duvara assan kıro derler. Sensin kıro!

İKİ ayak üstüne oturtulmuş ve neden sergilendiğine anlam verilemeyen tabak:

Demek ki bunlar güzel şeylerdi ve biz bu işten pek anlamıyorduk.

Öyle olmasa her evde bundan en az bir, en çok sonsuz tane olmazdı herhalde. Hanımların gerçekten de bir bildiği var.

HİÇBİR zaman içinden çorba içemediğimiz Çin porseleni kase ve kaşık:

Bunu kullanmak isteyip kullanamamak nasıl bir eziyet bilir misiniz? Herhalde o ara ülkemize epey bir kase ve kaşık girişi yapıldı. Yoksa bizim ne alakamız olur taaa dünyanın bir ucundaki tabakla, kaşıkla?

Bilemiyorum Altan...

EV hanımlarının dantelden sonraki en büyük tasarımı olan boncuklu ağaç:

Bu ağacı yapmak gerçekten sabır istiyordu. Ancak milyonlarca zincir çekerek dantelden yatak örtüsü ören kadınlar için bu iş vız gelir tırıs gider.

Mavili beyazlı olanlar da bir süre nazarlık olarak bile kullanılmıştı.

