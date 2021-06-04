Yaz alametleri
Tatil planlarımızı neye göre yapacağız? Haberself olarak bir amme hizmeti yapalım dedik. İşte size yazın geldiğinin değişmez alametleri:
SİVRİSİNEKLER "vızzzz" nidalarıyla geceleri uyutmama mesailerine başladıysa...
GÜNEŞ artık size hiç de sevimli gelmemeye başlamışsa...
TOPLU taşıma araçlarında yoğun ter kokusu arttıysa...
YİNE son 50 yılın en sıcak yazı olacak haberleri başladıysa...
KAVUN-karpuz tüketimindeki önlenemez artış başladıysa...
7/24 çalışan pervaneler ve klimalar... O sıcaklarda insanın en büyük dostu olurlar.
YASTIĞIN serin tarafını arar olduysan...
SEZONUN ilk şortlusu ortamlarda belirdiyse...
TELEVİZYONDA 'Doktorlar' dizisinin tekrarları dönmeye başladıysa...
AKŞAM haberlerinin hava karanlıkken değil, aydınlıkken başlayıp, bitiyorsa...
KÖPEKLER güneşe değil de gölgeye yatmaya başladıysa...
İNSANLARIN giydikleri kıyafetlerin koltuk altlarında çapı 5 ila 15 santim arasında degişen ıslak görüntülerin sıklıkla görüldüğü anların her biri...
AÇIKTA bıraktığın arabana birkaç saat sonra bindiğin anda, aracın içindeki boğucu sıcağın yüzüne vurduğu an...
İDDAA bülteninde hep saçma liglerin maçları varsa...
CÜZDANINIZI, telefonuzu, anahtarınızı ve muhtelif gündelik eşyanızı koyacak cep bulamadığınız anlar çoğaldıysa...
NE ZAMAN gazetelerde 'Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor' tarzı haberler okumaya başlarsak, anlarız ki Mayıs bitmiştir.
OFİSTEKİ herkesin tatil planı yapmaya başladığı an...
ÇOCUKLARIN toplu olarak ağaca dalmasıdır.
(Öyle bir ağaç kaldıysa)
PARMAK arası terlik giyen erkekler dolaşmaya başladıysa...
BİR kadın için, pedikür randevusu bulamamaya başladığı an yaz gelmiş demektir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünya üzerinde o kadar fazla elma çeşidi var ki her gün birini deneseniz tamamını denemeniz 20 yıl sürer.
NE KADAR OLDU?
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde hayatlarını birleştiren öğretmen çift, düğün yerine sade bir nikah töreni yaparak 156 yetim çocuğu giydirip sevindireli 4 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
Bazı insanları görüyorum aynı ağaç gibi, tıpatıp...
Uzaktan bakıyorsun bir endamlı, bir boylu bir poslu ama yanına gidip bir bakıyorsun ki bildiğin odun...
AlkışlıYorum
MEMUR çıkış saati... Trafik çok sıkışık… Yurdum polisi soğuk, kar, kış dinlemez bir şekilde iş başında. Önde ilerlemeyen arabaya çıkışıyor megafonla.
"35 K...,
30 hamle sonrasını mı düşünüyorsun bilader, yürüsene!"
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