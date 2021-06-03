Vücudumuzla ilgili ilginç bilgiler

Pinokyo etkisi gerçek!

ARAŞTIRMACILAR, yalan söylediğimizde burun ve göz çevremizdeki sıcaklığın arttığını fark ettiler! Anlayacağınız Pinokyo etkisi gerçekten var!

Kahkaha atmak, ağrı kesici görevi görür.

BİLİYORSUNUZ Kİ gülmek, sağlığımız üzerinde olumlu etkilere sahip. Yapılan son araştırmalar da bunu doğruluyor! Görünüşe göre gülmek, vücudumuzda ağrıyı azaltacak kimyasalların serbest kalmasını sağlıyor!

Kulak kiri, aslında kulaklarımızı temizler.

KULAK kirinin görevi, kulak kanalını temizlemek ve enfeksiyonlardan korumaktır. Kulak kirinin temizlenmesi sanılanın aksine yararlı değil, zararlıdır.

Bu nedenle kulaklarınızı yüzeyden temizlemeye özen göstermelisiniz.

Saçlarımız, ne zaman uyuduğumuzun farkındadır.

SAÇ köklerimiz, uyku alışkanlıklarımız hakkında pek çok şey söyleyebilir! Saçlarımız, uyku düzenimizi de içeren 24 saatlik sirkadiyen saatimizle ilgili ipuçları verir. Kimbilir, belki de günün birinde uyku bozukluğu olan hastalara saç hücreleriyle yardım etmek mümkün olabilir!

Vücudumuz, öğle yemeğinden sonra kestirmek ister.

TABİİ Kİ bunun yemekle bir alakası yok! İşin sırrı vücudumuzun saatinde gizli! Sirkadiyen ritmimiz uyandıktan 7 ila 9 saat sonra, belirli aralıklarla uyku sinyali gönderir. Dolayısıyla kendimizi uykulu hissederiz.

Göz kırpmak, adeta bir motoru çalıştırmak gibidir.

UYANIK geçen bir günümüzün yaklaşık 44 dakikasını aslında gözlerimiz kapalı geçiriyoruz!

Göz kırpmak, yalnızca gözlerimizi nemlendirmek ve korumakla kalmaz aynı zamanda dinlenmemize de yardımcı olur. Beynimiz o minicik göz kırpma anını dinlenmek için kullanır.

Midemiz bağışıklık sistemimizi korur.

BAĞIŞIKLIK sistemi, bizi dış tehditlerden korur. Mide de ona bu konuda yardımcı olur!

Mide, vücudumuza giren mikropların çoğunu mide asidi sayesinde durdurur.

Göz kaslarımız vücudumuzun en hızlı kaslarıdır.

VÜCUDUMUZUN en hızlı kasları gözlerimizde bulunur. Her bir gözde birer tane olmak üzere iki adet orbicularis oculi kasımız vardır. Bu kaslar, bir nesne gözümüze temas etmeye çalıştığında 100 milisaniyeden daha kısa sürede gözlerimizi kapatır.

Vücudumuzun her yerinde "amortisör" bulunur.

BİLİM insanları, vücudumuzda amortisör görevi gören bazı moleküler yapılar keşfettiler.

Araştırmacılara göre bu bulgu, vücudumuzun bu kadar etkileşime rağmen nasıl parçalanmadan canlı dokuyu barındırdığı sorusuna ışık tutuyor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

R'leri söyleyemeyen Özdemir Asaf, bir gün taksiye biner. Taksici;

"Buyyun Neyeye?" der.

Taksici de R'leri söyleyemeyen birisidir.

Özdemir Asaf, "Kayaköy" derse, taksicinin kendisiyle alay ettiğini sanacağı için, "Eminönü" der. Karaköy'de inmesi gereken Özdemir Asaf, Eminönü'nde iner ve Karaköy'e yürür.

Dünya böyle iyi kalpli adamlar için hala dönerken, bizler böyle insanlar karşısında ödem yapmış egolarımızla boğuluyoruz.

TESPİTLİ YORUM

Misafirler kalkınca onları kapıya kadar geçiren anne babanın arkasından gider gibi yapıp 1 metre sonra odaya geri dönmek...

ALKIŞLIYORUM

"EV işlerini yaptırmak için Ukrayna'dan hizmetçi kız getireceğim" dedim. Beni dumur eden cevap babamdan geldi: Lisede de ders çalışmak için bilgisayar alacağım dedin ama sonunda hep oyun oynadın!